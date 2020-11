Deseret Tavares predice que Joe Biden ganará las elecciones pero eso no fue todo

También mencionó que Donald Trump no dejará la Casa Blanca

Esto lo realizó a través de un video publicado en redes sociales

Vidente predice ganador elecciones. Un video se esta haciendo viral en las redes sociales ya que aparece la vidente Deseret Tavares donde predice que Joe Biden ganara las elecciones presidenciales, pero que Donald Trump no dejará la Casa Blanca.

El video fue publicado por la cuenta oficial de Instagram del noticiero de Al Rojo Vivo, en donde hacen un reportaje donde se ve a la vidente Deseret Tavares prediciendo quién ganará las elecciones.

Y es que el viernes pasado Deseret Tavares comenzó a leer las cartas donde le indicaron que las elecciones presidenciales pintarían un panorama obscuro, y anticipó una intervención del poder judicial.

“Dicen las cartas que a raíz de ese empate muestra una tensión fuerte y es probable que esto se decida por medio de una corte”, mencionó la vidente en el video.

También explicó qué pasará un día después de las elecciones: “El día después de las elecciones es posible que nadie tenga una idea clara de quién va a tomar esa silla, a pesar de que las cosas se den para Biden, las cartas dicen que para el día de la toma de la presidencia en presidente Trump seguirá en la Casa Blanca”, dijo la vidente.

Además mencionó cómo reacciona la ciudadanía ante este suceso: “Va a ver serios disturbios y estalla un movimiento que comienza lentamente para después salirse de control”.

Esto provocó que varios internautas comenzaron a realizar comentarios: “Yo creo que Dios es Dios y cuando Dios habla eso se hace no creo en cartas pero Dios mismo dice que el quita reyes y pone reyes en estos momentos solo Dios sabe lo que va a pasar”, dijo un usuario.

“Esta mujer un día dice una cosa.y después dice otra..esa no sabe si es manzana o banana”, “Haciendo trampa cualquiera quemando los votos de Trump pero no se les va a dar”, “Porque creen en ellas, porque no predijo lo del covid?”, “Trump se roba las elecciones y se va para china “, fueron algunos de los varios comentarios que realizaron en el video.

