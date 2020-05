La compañía matriz de Victoria’s Secret, Limited Brands, anunció el miércoles que tenía planes para cerrar 250 tiendas en los Estados Unidos y Canadá, reseñó Today.

L Brands reportó pérdidas significativas producto de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus, asimismo, la compañía indicó que las ventas totales de Victoria’s Secret cayeron un 46% durante el primer trimestre fiscal que culminó el 2 de mayo, según informó CNBC.

Además de los cierres de tiendas, Limited Brands dijo que planea enfocarse en administrar el inventario existente y vender más artículos a precio completo.

Bath & Body Works, otra compañía de Limited Brands, también redujo sus ventas totales las cuales cayeron un 18%. Sin embargo, el negocio en línea aumentó un 85%, con personas que se abastecieron en gran parte de desinfectantes para manos y jabón. La compañía anunció que también planea cerrar permanentemente 50 tiendas Bath & Body Works en los EE. UU. y una en Canadá.

Recientemente Limited Brands estuvo tratando de desintegrar la empresa Victoria’s Secret, incluso acordó vender la participación mayoritaria a una empresa de capital privado.

Ese acuerdo se vio afectado por la pandemia y fracasó dicha negociación, a pesar de eso, L Brands aún planea vender, confirmó la compañía en su comunicado del miércoles.

En los últimos años, Victoria’s Secret ha intentado sortear un cambio en el espíritu de la época, tanto a medida que las personas se alejan de los negocios en los centros comerciales y las compras en línea en cuanto a lo relacionado con los cuerpos de las mujeres. Un titular de TIME de 2018 señaló: “Victoria’s Secret creó un ideal imposible de sensualidad. Ahora es difícil mantenerse relevante”.

“Quizás el factor más importante en este declive es la realidad de que la definición de sensualidad de una compañía ya no es compartida por muchas mujeres estadounidenses”, escribió la periodista Amy Odell en el artículo de TIME.

“Por supuesto, muchos todavía están interesados ​​en los sujetadores push-up y les encantaría tener los abdominales de una modelo de la marca… Pero a medida que marcas como Aerie, ThirdLove y Savage X Fenty de Rihanna se mueven al mercado, capitalizando el atractivo sexual de todos los tipos de cuerpo, Victoria’s Secret se encuentra extrañamente adaptada a la nueva era feminista de la lencería”.

Además, Victoria’s Secret es conocida por sus deslumbrantes sostenes push up y su elegante y costosa lencería, que forman parte de un mercado cada vez más reducido.

