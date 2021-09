Tras esto, no sería sorpresivo las infinidades de fotografías y recuerdos que la guapa actriz tiene guardados o publicados en redes sociales, sin embargo ha sido una fotografía en específico que dio bastante de qué hablar entre sus millones de seguidores, quienes no pasaron nada desapercibido esta inédita imagen.

Sorprende a sus millones de seguidores. La actriz mexicana, Victoria Ruffo presume en redes sociales una fotografía inédita y usuarios en redes sociales no dudaron en reaccionar, argumentando la notable belleza que la artista posee desde hace años, recaudando más de 10 mil me gusta en pocas horas de ser compartida.

Sus imagenes de la juventud; Victoria Ruffo presume fotografía inédita en redes sociales

Por supuesto que Victoria Ruffo también presume fotografía de ella cuando aún era más joven, destacado que la belleza que actualmente posee siempre estuvo presente en su vida. En esta ocasión se ve a la guapa actriz mexicana con un look más ochentero, su cabello esponjado en ondas y un collar grande de color oro.

Esta fotografía inédita, la cual ya cuenta con más de 68 mil me gusta, fue compartida el pasado 30 de agosto y se ve que no solo causó reacciones en sus fieles fanáticos, sino en grandes artistas, tales como Maribel Guardia, quien no dudó en escribirle: “Que espectacular”, mientras que Aracely Arámbula y Ximena Herrera destacaron lo hermosa que la ex pareja de Eugenio Derbez se veía.