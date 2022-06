¡Victoria Ruffo muestra lo grande que está su hijo y los fans reaccionaron!

Anuar es el fruto de la relación entre Victoria y Omar Fayad, quien es Gobernador del estado de Hidalgo. La gente en los comentarios dijo que se veía enorme y muy cambiado: “¡Qué grande está!”, “Se ve muy diferente”, “Muy bonita familia”, “ya no es un niño”, “Que tierno está”, entre otros comentarios Archivado como: Victoria Ruffo muestra a su hijo

Victoria Ruffo mostró por medio de su cuenta de Instagram, una fotografía de su hijo menor Anuar Fayad, quien tiene 17 años y es el más pequeño. Pero la actriz mexicana sorprendió a todos luego de mostrar el gran cambio que hizo, pues ya no se ve más como el más pequeño de la familia .

Victoria Ruffo muestra a su hijo: La actriz de telenovelas mexicana, Victoria Ruffo, es quizás una de las más reconocidas y más queridas en México y en toda Latinoamérica. Ruffo se ha ido ganando el cariño de las personas, no solo por sus trabajos en la televisión mexicana, si no que por su increíble sentido del humor en la plataforma de TikTok.

A Victoria Ruffo no le importan las críticas

Lo que es cierto, es que aunque los comentarios de la gente se den día con día, aunque sean negativos, Victoria y sus hijos se la pasan muy bien, pues a la actriz de telenovelas no le importa hacer el ridículo, ella es feliz bailando y lo seguirá haciendo, porque dijo se divierte mucho con los videos que hace para TikTok donde es la nueva sensación. Jóvenes y adultos le han dado miles de corazones a la clips de la heroína de las telenovelas cuyos movimientos la han hecho viral.

En cuestión de días, la imagen seria que le hicieron las telenovelas en las últimas cuatro décadas cambió, pues a través de sus videos proyecta a una mujer madura, sí, de 59 años, pero muy alivianada y sin temor al qué dirán. “Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas”, dijo. “Pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: ‘¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!’. Yo me divierto mucho, me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo”, dijo Victoria Ruffo de acuerdo con información de Agencia Reforma.