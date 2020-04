La actriz mexicana retomó sus redes sociales luego de que su exesposo, Eugenio Derbez, hiciera una broma sobre Omar Fayad

Eugenio Derbez publicó una caricatura de su personaje de “El Diablito” con la frase “Yo abracé a Omar Fayad”

Victoria Ruffo manda contundente mensaje que algunos dicen es dedicado a su exesposo

La actriz mexicana Victoria Ruffo retomó sus redes sociales luego de que su exesposo, el actor Eugenio Derbez, hiciera una broma sobre Omar Fayad, su actual pareja, quien se contagió de coronavirus. Su hijo, José Eduardo Derbez, salió en defensa de su mamá y dijo que el mensaje no era para su papá.

Después de que Eugenio Derbez publicara una caricatura en su cuenta oficial de Instagram de su personaje de “El Diablito” con la frase “Yo abracé a Omar Fayad”, haciendo referencia al contagio de coronavirus que tuvo Fayad hace algunas semanas, la actriz mexicana mandó un contundente mensaje que algunos de sus seguidores dicen es dedicado al padre de su hijo mayor, José Eduardo Derbez.

Por este mismo medio, Victoria Ruffo subió una imagen con el texto: “El que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas”, acompañada de una carita sacando la lengua.

Algunos de los admiradores de la actriz mexicana comentaron: “Te hablan Eugenio”, “@ederbez”, “Por qué, qué dijo Derbez de ella” y “Ahí te hablan, Eugenio”.

Horas antes de que Victoria Ruffo compartiera esta imagen, la actriz subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde aparece con Omar Fayad en lo que parece ser la celebración de uno de sus aniversarios de boda, demostrando que a pesar de la distancia que ambos mantienen por el contagio del político, no es impedimento para manifestar su amor por él (Con información de Agencia México).

José Eduardo sale en defensa de Victoria Ruffo y asegura que el mensaje de la actriz no era para Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez salió en defensa de su madre, la actriz mexicana Victoria Ruffo, después de que publicara un mensaje que muchos consideraron estaba dirigido a su exesposo, Eugenio Derbez, debido a que el actor había publicado una imagen de su personaje “El Diablito” con la frase “Yo abracé a Omar Fayad”, y todos lo tomaron como alusión a que el actual esposo de la actriz dio positivo al coronavirus.

José Eduardo Derbez aseguró que su mamá, Victoria Ruffo, nunca le comentó nada sobre esa imagen que su padre hizo famosa en las redes sociales: “No mira, hay dos cosas que sí te aclaro, lo del mensaje que subió mi mamá, creo que algo de a palabras necias, una cosa así, no era para mi papá, y la muy, muy neta, mi mamá no me comentó nada de la foto de mi papá. Yo la vi, y nada más le dije a mi papá como de: ‘así, ¿cómo va?’, o sea, ‘¿así nada más de huesos?’, y dijo: ‘no, pues es que está chistoso’, y dije: ‘bueno, está bien’.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo expresó que, al igual que su papá, siempre intenta ver el lado de la comedia: “Pero, dije: ‘a ver si mi sacrosanta madre no se molesta’, pero no, para nada, mi mamá no me comentó nada, yo tampoco se lo comenté porque luego pasa que tal que no la vio y yo se lo comento. Yo creo que de una u otra forma hay que verle el lado un poquito de comedia para pasar todo este tipo de situaciones tan fuertes”.