La actriz mexicana da reveladora entrevista a TVyNovelas

Victoria Ruffo rompe el silencio y dice si tiene o no coronavirus

Su esposo, Omar Fayad, hace unos días dio positivo al Covid-19

En reveladora entrevista que dio a la revista TVyNovelas, la actriz mexicana Victoria Ruffo rompió el silencio y dijo si tiene o no coronavirus. Su esposo, Omar Fayad, quien es gobernador del estado de Hidalgo, México, hace unos días dio positivo al Covid-19.

En primer lugar, la actriz mexicana confesó que desde hace más de 20 días está enclaustrada en su casa, pero no tiene síntomas del coronavirus y está muy al pendiente de cualquier cambio en su salud.

“Tengo en mente los síntomas de alerta: fiebre y problemas al respirar, aunque al parecer, en cada caso son diferentes”, expresó la actriz mexicana, que asegura que ha escuchado a su esposo, Omar Fayad, así como a Camila Sodi, Danna García, Margarita Gralia y Patricio Borghetti, quienes contrajeron coronavirus y cada uno tiene síntomas diferentes.

Victoria Ruffo, quien tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, continúa con esta entrevista que le dio a la revista TVyNovelas, donde da a conocer que no se ha hecho la prueba del coronavirus porque ha escuchado en los medios de comunicación que si no presentas síntomas, no acudas a los hospitales.

“Es preferible dejarle el lugar a personas que si los tengan. Yo le pido a toda la gente que no entre en pánico, que no corra a los hospitales si no tiene fiebre alta, dolor de cabeza, cansancio extremo o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Si tienen dudas, es mejor que permanezcan aislados en su casa. No olvidemos que existen casos asintomáticos”.

Por otra parte, la actriz mexicana, quien ha participado en telenovelas como “Simplemente María”, “Pobre niña rica”, “Abrázame muy fuerte” y “La madrastra”, aseguró que su esposo, Omar Fayad, quien dio positivo al Covid-19 hace unos días, está tranquilo, muy cuidado y confinado.

“Ha tenido días difíciles: tuvo fiebre muy alta hasta 41 grados, dolor de cabeza y se deshidrató. Fueron días complicados, pero hoy está bien. Superó las primeras 72 horas, que eran cruciales, la fase crítica”, dijo a TVyNovelas Victoria Ruffo, que además si se imaginaba el riesgo en el que estaba su marido, ya que se arriesgó demasiado por cuestiones de su trabajo como gobernador del estado de Hidalgo.

A la pregunta de cómo se encuentran sus hijos, Vicky y Anhuar, la exesposa de Eugenio Derbez aseguró que ambos se hicieron la prueba y dieron negativo, mientras que José Eduardo no se la ha realizado hasta el momento.

“Estamos guardando la sana distancia y siguiendo las indicaciones que da el Subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gateil: lavarnos las manos con frecuencia, no salir, quien sale lleva gel antibacterial o alcohol, usan cubrebocas, guantes, manga larga. Están mínimo a un metro de distancia de las personas y guardan la calma, pero sobre todo, procuramos quedarnos en casa”.

Victoria Ruffo le contó a la revista TVyNovelas que actualmente su esposo, hijos y ella no están juntos, pues el coronavirus los sorprendió a cada uno en diferentes lugares: “Estamos separados, pero comunicados todo el tiempo para saber todo de todos”, concluyó.