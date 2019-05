Victoria Ruffo da con cachetada con guante blanco a Eugenio Derbez por llamarla ‘arpía’

Página

1 de 4

Eugenio Derbez llamó ‘fiera’ y ‘arpía’ a Victoria Ruffo y la actriz no se quedó callada y le contestó

Le cuestionaron a la actriz si le gustaría tomarse un café con el comediante y no creerás lo que respondió

Los actores juntos procrearon a su hijo José Eduardo

Victoria Ruffo no perdió la oportunidad de contestarle a Eugenio Derbez, luego de que el actor y padre de su primer hijo manifestara que ella escoge sus proyectos por su personalidad, refiriéndose a títulos como “Arpías” y “Fiera”.

Durante su encuentro con los medios por la misa y claquetazo de la telenovela “Cita a Ciegas”, Ruffo respondió: “Si ya sabe que soy una fiera, que soy una arpía también, soy una hija de la guayaba, eso si ya lo sabe”.

De la misma manera, al cuestionarle que si su hijo aprende de la calidad actoral de su reconocido padre, Victoria replicó: “Al papá no, a la mamá”.

Sin embargo, la actriz se dijo contenta de que su hijo y Eugenio pasen más tiempo juntos. “Me da mucho gusto que mi hijo comparta con su padre, fue siempre la idea mía, nunca lo escondí, siempre pensé en que él estuviera junto a él, pero no ahorita, sino siempre”.

La actriz fue cuestionada sobre si se tomaría un café con Eugenio Derbez y contestó tajante que no: “¿Para qué? Él ni yo necesitamos limpiarnos nada y a mí me vale gorro que me digan ‘fiera’, ‘arpía'”, además aseguró que le da gusto que el comediante haya cambiado y ya no sea ‘tan codo’.

Además de Victoria Ruffo, al inicio de grabaciones de este nuevo proyecto llegaron los actores Omar Fierro, Sara Corrales, Arturo Peniche, Adrián Di Monte y Susana Alexander, entre otros. (Con información de Agencia México)