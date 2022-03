Lo anterior, ocurriría partir de la medianoche del viernes si no se modificaba la norma, explica Efe. Así, justo antes de que se cumpliese el límite, los CDC emitieron un comunicado en que informaban de la eliminación de la norma por lo que respecta a los menores no acompañados.

“La expulsión de menores no ciudadanos y no acompañados no se justifica como medida de protección de la salud pública”, indicaron los CDC en su comunicado. La Administración Biden sí mantiene, sin embargo, el Título 42 para la expulsión de los adultos que lleguen a la frontera.

Aseguran que la medida “no es necesaria para proteger la salud pública”

El comunicado lo firmaron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y los senadores Cory Booker, Álex Padilla y Bob Menéndez. Los niños migrantes no acompañados que tratan de ingresar a Estados Unidos ya no verán denegada su oportunidad de solicitar asilo.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, al anunciar el cambio el viernes por la noche, dijeron que "la expulsión de niños no ciudadanos no acompañados no es necesaria para proteger la salud pública", de acuerdo con The Associated Press.