Las vidas de Víctor Villanueva y Casandra Kendrick, quienes no se conocían entre sí, quedarán tejidas en la posteridad por su bravo acto de heroísmo para salvar a los niños de morir ahogados. Villanueva se lanzó para salvar a sus hijos y Kendrick sólo estaba en el lugar por casualidad pero no dudó en nadar en el turbulento río para ir a ayudar a Villanueva.

“Víctor Villanueva ha sido llamado a la casa con Nuestro Señor”

Los amigos y familiares de Víctor Villanueva abrieron la cuenta Help the Family in Loss of Heroic Father (Ayuden a esta familia en la pérdida de su heroico padre), en la red social GoFundMe, para pedir ayuda solidaria para que su esposa cubra los gastos funerarios que les ha causado el trágico deceso del patriarca, que arriesgó todo para salvar a sus hijos de morir.

“Víctor… ha sido llamado a la casa con Nuestro Señor demasiado pronto. Se perdió… cuando rescataba a sus tres hijos. Él era un padre, hijo y esposo maravilloso, amoroso, un gran amigo… por favor ayuden a Norma (Luna) y sus niños tan dulces en esta pérdida. Cualquier cantidad es de gran ayuda”, pide la cuenta organizada por Celestial Castillo amiga de la familia.