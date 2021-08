“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Víctor Garibay, acaecido en días pasados en la Ciudad de México.”, señala el comunicado que posteó la ANDI, ante la terrible tragedia que embarga a la familia del actor y por supuesto, a sus amigos más cercanos, quienes no dudaron en expresarse ante los hechos ocurridos. Archivado como: Víctor Garibay reportan fallecimiento

Aunque no se dieron a conocer los motivos de la muerte del actor, si se mencionó que fue en días pasados y que la familia había necesitado un momento para procesarlo en privado y después anunciarlo a los medios de comunicación; es por esa razón que apenas hace unas horas la ANDI decidió dar a conocer la triste noticia.

En la misma publicación, mencionaron las películas en las que estuvo trabajando donde la mayoría de sus papeles era de policías o sicarios. El actor fallece a la edad de 57 años, por lo que tomó por sorpresa a los seguidores del actor y colegas, quienes no sabían de su partida ya que era un hombre sumamente privado.

Fue en su perfil de Facebook que amigos y colegas cercanos al actor mencionaron su muerte, creando diferentes post donde se despedían de él y esperaban que la familia pudiera recuperarse de la tristeza que trajo su partida. Son varios los que se sorprendieron ante el hecho de su fallecimiento, ya que no se había informado sobre alguna enfermedad que padeciera o las razones que lo llevaron a la muerte.

En los comentarios de dicha publicación, son varias las personas que no pueden creer la muerte del actor, ya que nunca se informó que el se encontrara en malas condiciones; fueron distintos usuarios, quienes rápidamente se manifestaron en aquella fotografía dando su pésame y mencionando que no podían creer que él hubiera partido tan pronto. Archivado como: Víctor Garibay reportan fallecimiento

De acuerdo con la información que el usuario compartió en comentarios del post de Facebook, la muerte del actor aconteció el día 3 de julio a las cinco de la tarde y que el 4 sería el día que lo iban a velar. No sólo ese detalle compartió el amigo cercano de Víctor Garibay, puesto que mencionó que un día después, el 5 de julio, fue cuando lo cremaron.

¿La causa de la muerte?

Aunque no ha sido oficial, fueron varios amigos del actor quienes señalaron que la causa de muerte se debía a una hernia que tenía, por lo que fue hospitalizado y la situación se complicó a tal grado que perdió la vida; la información que brindaron no ha sido confirmada por familiares, quienes no dieron declaraciones a ningún medio.

“Se le complico lo de su hernia”, se lee en los comentarios de la publicación que un amigo del actor escribió en redes sociales, donde una persona preguntó que había pasado con Víctor por la repentina noticia de su muerte. Por lo que los demás comentarios que vinieron a continuación, fueron de condolencias.