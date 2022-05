¿No tenía empleo?

Olivarez también ofreció nuevos detalles sobre Ramos, de quien dijo que vivía con sus abuelos, no tenía empleo, fue alumno en un instituto de secundaria local, no tenía amigos ni pareja. La Policía no tiene conocimiento de que formase parte de ninguna banda, señaló la agencia Efe este miércoles. En la conferencia que hubo con Greg Abbott, confirmaron que el tirador publicó en Facebook que estaba a punto de ‘hacerlo’, anunció CNN.

Por entrevistas con los amigos y familiares del joven, se reveló que había abandonado la escuela después de sufrir bullying por parte de sus compañeros de clase desde que iba en la primaria. Al igual, destacaron que el joven abandonó la escuela y comenzó a vestir de negro, usar el cabello largo y traer botas militares. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ