Se incrementa el número de víctimas mortales en Miami

Cerca de la una de la mañana, de este lunes ya trabajaban “al 100 %”, informó Levine Cava. La alcaldesa señaló que no fue tomada a la ligera la decisión de demoler lo que quedó del edificio residencial tras el derrumbe, sin embargo fue duramente criticada por AMLO.

La demolición ahora permite a los rescatistas realizar sus labores en una área inestable y que no era accesible, asegura Efe. Añadió que dieron “todos los pasos posibles”, que incluyeron el uso de drones con sensores de calor y una búsqueda “con riesgo para los propios socorristas”, antes de la demolición.

Sin embargo, no se descartan fuertes lluvias y vientos en Miami-Dade y otras partes del sureste del estado, así como inundaciones y hasta tornados, apunta Efe. En el día 12 de búsqueda entre las montañas de escombros, la alcaldesa reiteró el compromiso de los rescatistas.

Ya ha comenzado una batalla legal en busca de compensaciones por daños por parte de algunos de los residentes del edificio residencial, construido en 1981. Según se ha sabido por documentos existentes en los registros de la Alcaldía de Surfside, el edificio tenía problemas estructurales que fueron detectados en 2018 por una firma de ingenieros y cuyas costosas reparaciones recomendadas no habían sido abordadas completamente.

AMLO ‘explota’ contra EE.UU. por derrumbar el edifico en Miami

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que de gobernar Florida (EE.UU.) no hubiera permitido la demolición del edificio colapsado en Miami-Dade cuando todavía hay más de 120 personas desaparecidas, de acuerdo con Efe.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Qué no se pudo a esperar a hacer todo?”, opinó el mandatario mexicano.