Minutos antes del colapso de un almacén de Amazon en Illinois, un trabajador que murió le dijo a su novia que no le permitían irse

El hombre de 46 años falleció luego de que techo del enorme almacén se derrumbara

La víctima envió el mensaje a su pareja apenas 16 minutos antes de la catástrofe

¡Desgarrador! Minutos antes del colapso de un almacén de Amazon en Illinois, a un trabajador que murió en el colapso le prohibieron irse, según su novia. Larry Virden, de 46 años, murió el viernes por la noche cuando se derrumbó el techo de la enorme instalación de Amazon.

Una de las víctimas mortales tras un tornado que golpeó a un almacén de Amazon provocando que se derrumbara, le envió un mensaje de texto a su novia antes de que ocurriera la catástrofe donde le aseguraba que la compañía le había ordenado que dejara de conducir a casa y se quedara dentro del almacén hasta que pasara la tormenta.

Un mensaje de texto fue lo último que supo de su novio

“Recibí mensajes de texto de él. Siempre me decía cuando estaba llenando la camioneta de Amazon y cuando se estaba preparando para regresar… Yo le dije: ‘Está bien, te amo’. Él dijo, ‘bueno, Amazon no me dejará ir hasta después de que pase la tormenta’”, dijo quien fue novia de la víctima durante 13 años, Cherie Jones a The New York Post el pasado domingo.

Jones dijo que el mensaje de texto fue enviado alrededor de las 8:23 de la noche., apenas 16 minutos antes de que el tornado presuntamente alcanzara la instalación y tocara tierra a las 8:39 de la noche. La pareja vivía en las cercanías de Collinsville a escasos minutos de donde el trabajador de Amazon perdió la vida.