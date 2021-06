“Estábamos comiendo viendo la tele, pero después de un rato suena una bocina del carro. Entonces, él se levanta rápido y me dice que nos salgamos. Yo obedezco porque no sé lo que estaba pasando”, comenzó diciendo la novia del primo de Remmy, quien fue brutalmente golpeada, de acuerdo con Telemundo .

"Me agarra por el cabello, me empieza a jalonear y a sacar del cuarto así. Fuera del cuarto me empieza a estrellar contra lo que se le atraviese, con la barda de la escalera, con la pared, y yo bien espantada le estaba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo. Me baja a rastras de la segunda planta casi tirándome por las escaleras. En todo momento me está golpeando y a mi novio también", dijo la joven.

Katy Araceli Víctima Remmy Valenzuela cuenta: “Me empieza a amarrar con un cable”

Katy Araceli cuenta que la amarró con un cable: “Me lleva a la cochera a donde tiene dos autos y hace que me hinqué. Me empieza a amarrar con un cable y con el mismo cable me empieza a ahorcar y me dice que ‘cómo era de igualada, que cómo me atrevía a entrar ahí’. Mi novio, desde lejos, le pedía que me dejara en paz, que yo no tenía la culpa y él no hacía caso y en todo momento yo pedía perdón y nunca hizo caso”.

“Le pido que pare. Pero, no me escucha y me da patadas en la espalda, en todo momento me está golpeando y nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme. Me amenazó con desnudarme y aventarme a la calle y hasta amenazó con matarme”, agregó la joven de 20 años.