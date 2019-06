Página

Inmigrante denuncia haber sido víctima de estafas y amenazas por parte de su patrón

Elvin García: “Me di cuenta que me estaba reportando más dinero del que me había ganado”

Según el hombre, las presuntas declaraciones en su talonario de pago no eran las únicas irregularidades de las que se sintió víctima

Un hombre hispano residente en el estado de Maryland denunció haber sido víctima de varias estafas y amenazas por parte de su patrón.

De acuerdo con Elvin García, ciudadano guatemalteco de 36 años, y que lleva unos 17 en el país, todo comenzó hace más de un año, cuando notó que en su formulario W2 se le estaban reportando más ingresos de los que él habían generado, según sus talonarios.

“Hace dos años comencé a hacer cuentas de lo que yo había ganado, colilla por colilla. Me di cuenta que me estaba reportando más dinero del que me había ganado. El año antepasado me declararon $10,000 adicionales de lo que yo había ganado. De esos $10,000 yo tengo que pagar mis impuestos, y es un dinero que no me he ganado, sino que ellos me lo estaban agregando”, explicó García vía telefónica a MundoHispánico.

El hombre, que es carpintero de profesión, trabajaba instalando verjas y vallas para una empresa llamada Capital Fence en la ciudad de Poolesville, Maryland.

“Con ellos estuve cerca de cinco años. Los creí grandes personas y buenos amigos, pero lamentablemente me di cuenta que todo era falso. Mientras uno se mataba, todos estaban comiendo de uno”, agregó García.

Y es que, según el hombre, las presuntas declaraciones en su talonario de pago no eran las únicas irregularidades de las que se sintió víctima.

Lo peor, dijo, vino a finales del año pasado cuando tras presiones de su jefe se vio obligado a comprarle un camión para poder cumplir con los proyectos asignados en la misma empresa.

“Yo tenía un camioncito, un Isuzu de 12 de largo… pero vino el supuesto patrón y me dijo que me quería ayudar en esta forma: que tenía que vender mi camión porque yo iba a necesitar uno mejor. De tanto que él me insistió, yo vendí mi camión y él me dijo que me daría su camión por pagos”, contó García.