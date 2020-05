El vicepresidente Biden, virtual candidato demócrata a las elecciones, negó la acusación de agresión sexual que pesa sobre él.

Una mujer, ex miembro del personal cuando Biden era senador, asegura que la agredió sexualmente a principios de la década de 1990.

Al hablar sobre la acusación por primera vez el jueves, el presidente Donald Trump dijo que Biden “debería responder”.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden negó el viernes categóricamente las acusaciones de un ex miembro del personal del Senado de que la agredió sexualmente a principios de la década de 1990, diciendo que “esto nunca sucedió”.

Los primeros comentarios públicos de Biden sobre la acusación de una ex empleada, Tara Reade, llegan en un momento crítico para el presunto candidato demócrata mientras trata de aliviar la creciente presión después de semanas de dejar denegaciones a su campaña.

“Lo digo inequívocamente, nunca, nunca sucedió”, dijo Biden en una entrevista en “Morning Joe” de MSNBC. Biden dijo que le pedirá a los Archivos Nacionales que determinen si existe algún registro de tal queja presentada, pero dijo en repetidas ocasiones que no cree que dicho registro exista.

“La ex empleada dijo que presentó una queja en 1993”, dijo Biden. “Pero ella no tiene un registro de esta supuesta queja. Los documentos de mis años en el Senado que doné a la Universidad de Delaware no contienen archivos de personal ”.

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade: “No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5 — MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020

Biden dijo: “Solo hay un lugar donde podría existir una queja de este tipo: los Archivos Nacionales”. El ex vicepresidente dijo que “hay tantas inconsistencias” en las diversas cuentas de Reade.

Pero Biden dijo que no “cuestiona su motivo”. Dijo que durante sus cinco décadas en la vida pública, a ninguno de sus empleados, incluido Reade, se le pidió que firmara acuerdos de confidencialidad.

“No hay nada firmado”, dijo Biden. “Nadie ha firmado nunca, nunca le he pedido a nadie que firme un acuerdo de confidencialidad”. No hay NDA, punto, en mi caso. Ninguna.”

Los republicanos preocupados por la posición política cada vez más precaria del presidente Donald Trump se están aprovechando de la acusación de Reade de retratar a los demócratas como hipócritas que solo defienden a las mujeres que alegan irregularidades contra los conservadores.

Están investigando a pesar del hecho de que podría renovar la atención sobre las múltiples acusaciones de agresión sexual presentadas contra Trump.

Mientras tanto, los demócratas están en una posición incómoda de validar vigorosamente a las mujeres que presentan sus historias mientras defienden al hombre que será su abanderado en lo que muchos en el partido consideran la elección más importante de sus vidas.

“No está ayudando, solo es perjudicial, no solo para la persona que se ha presentado, sino que también está dañando al candidato”, dijo la ex presidenta del Comité Nacional Demócrata, Donna Brazile, antes de la entrevista de Biden.