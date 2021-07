Aunque fue un corto video de quizá un minuto, logró expresar su sentir y agradecimiento ante las muestras de afecto que la gente y medios de comunicación habían expresado ante su ingreso, además de pedir a sus seguidores que no se preocuparan; hasta el momento ha generado un total de 6,554 reproducciones y comentarios de sus fanáticos, quienes expresan su preocupación ante su aspecto y también las buenas vibras para que pronto se recupere. Archivado como: Vicente Fernández video hospital

"Queridos amigos, a todos el público, quiero decirles que dejen de preocuparse, fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien", fue parte de las palabras que expresó en dicho video y que causó diversas reacciones de su público, quienes como siempre se mantuvieron atentos ante cualquier mensaje del cantante. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

"Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien, que Dios los bendiga", finalizó el mensaje, sonriendo a la cámara del dispositivo que estaba en uso, dejando a la comunidad de seguidores más tranquilos ante las noticias positivas de su estado de salud y por supuesto, de que tuviera ese detalle con sus fanáticos.

La prensa siempre ha estado apoyando al “Charro de Huentitán” y él está muy consciente del cariño que ha generado con los medios, por tal motivo, en su mensaje no sólo agradeció a sus fanáticos, sino también a la prensa que estuvo al pendiente de su salud y de cualquier novedad que la familia decidiera compartir para que la comunidad supiera de inmediato.

"Quién no se va a preocupar por ese gran señorón. Bendiciones", "se le ve muy pálido", "se ve muy cansado, cuídese que el mundo te necesita", "cuídese, lo necesitamos acá", comentaron algunos usuarios externando la preocupación que surgió en los momentos de incertidumbre ante la noticia que explotó en redes sociales el miércoles.

El medio de comunicación Heraldo Tv fue quien accedió a la comunicación con Gerardo, quien comentó que su padre se encuentra bien de salud; sin embargo, aseguró a dicho medio que su padre deberá pasar la noche en el hospital debido a una infección en las vías urinarias, además de asegurar que no era por un motivo más serio.

Fueron los medios locales quienes interceptaron a su hijo Vicente Jr., a las afueras del hospital privado donde su padre está siendo atendido y quién explicó a la prensa que todo iba de maravilla y que sólo había sido un chequeo tras una fuerte infección que contrajo, pero que afortunadamente no había derivado a algo más, además, agradeció a los fanáticos de su padre y por supuesto, a la prensa, por preocuparse por él.

Se había informado a los medios locales que en la madrugada del martes el cantante mexicano de 81 años, presentó fiebre, dolor corporal y malestares estomacales que no habían podido controlar, por lo que la familia decidió llevarlo a un hospital privado para que fuera atendido, donde permanecerá hasta el día de hoy.

Entre las enfermedades conocidas están entre ellas un cáncer de próstata en 2002, la extirpación de un tumor en el hígado, en 2012; una trombosis que le hizo perder la voz en 2013 y una cirugía para extraerle tres hernias abdominales, en 2015. De las cuales salió exitosamente y no se conoce alguna recaída en cuestión del cáncer.

Pero eso no significa que el cantante se aleje de sus fanáticos, de hecho él se ha mantenido activo en redes sociales, grabando canciones cada vez que quiere y realizando presentaciones especiales con sus hijos y nietos, entre las que destaca la de su nieto Alex Fernández, hijo de Alejandro “El Potrillo” Fernández o Camila Fernández, quienes han seguido sus pasos en la música popular mexicana.

Un año complicado para el cantante

Otro aspecto lúgubre que atacó la vida del cantante en este año, fueron las polémicas en las que s evió envuelto después de que un par de jóvenes lo acusaran de haberlas “tocado indebidamente” saliendo a la luz un par de fotografías donde se ve la mano del cantante sobre su pecho, en un ángulo que dejó a más de uno pensar negativamente sobre el ‘Chente’.

Fue a principios de año en una entrevista con Mara Patricia Castañeda (su ex nuera) con quién habló de este asunto que le causó una gran incomodidad: “Puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público (…) reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma…no sé. No recuerdo, eran muchísimas gentes, yo le ofrezco una disculpa de todo corazón”, contestó el mexicano en entrevista. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUí