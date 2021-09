Sin entrar en más detalles de la época en la que el cantante le hizo esta confesión, la también productora dijo que esto no le sonaba nada descabellado, pues a ella también le hubiera gustado que su hija tuviera una relación con Alejandro Fernández.

“Hubo una época en la que Vicente Fernández se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi potrillo (Alejandro Fernández) conociera a su yegüita, que era Alejandra (Guzmán)”, comentó Silvia Pinal en reciente entrevista a Maxine Woodside.

En esta misma entrevista, en la que Silvia Pinal confesó lo que sería la última voluntad, ¿antes de morir?, de Vicente Fernández, la actriz expresó: “”A mí si me hubiera encantado que terminaran como pareja. Pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por su lado”.

La traqueotomía se aplica para asistir a las personas que no pueden respirar por sí mismas y en este caso se implementó para tener una progresión retirándole el apoyo mecánico. Vicente Fernández también padece el síndrome de Guillain- Barré, lo cual no fue derivado de su caída, pero es una enfermedad que ataca los nervios y produce debilidad y hormigueo en las extremidades inferiores, incluso puede causar parálisis.

Alex ha decidido seguir los pasos de su padre, “El Potrillo”, y de su abuelo, de hecho, no tiene tantos años que Vicente supo que tenía gran voz para el canto, y desde entonces ha apoyado su carrera produciéndole discos como “Sigue la Dinastía” (Archivado como: Dan a conocer última voluntad de Vicente Fernández, ¿antes de morir?).

“Mi abuelo cree que va a ser niño”, contó Alex a la publicación. La pareja ha tenido que atravesar por diversas situaciones complicadas, ya que planeaban realizar en este año su boda religiosa, pero debido a la salud de Vicente Fernández decidieron posponer la ceremonia; sin embargo, en sus redes sociales no pierden la oportunidad de demostrarse el amor que se tienen.

Alejandro no deja de pensar en la salud de Vicente Fernández

Aunque se encuentra muy ocupado con la gira, Alejandro no deja de pensar en la salud de su papá don Vicente Fernández, quien aún permanece hospitalizado en Guadalajara: “Pues es difícil, o sea, te comento igual son sentimientos encontrados porque estoy feliz de poder regresar al escenario después de dos años que estuve en pausa, pero al mismo tiempo no me hubiera gustado venirme y dejar a mi padre allá”, dijo.

“Como les digo, si hay algo que siempre me enseñó mi papá fue cumplir con los compromisos y que el público no tenga la culpa de las cosas que te están pasando personales, así es que estoy que si hubiera cancelado o hubiera hecho algo y mi padre tuviera la posibilidad agarraba un cinturón y me agarraba a fajazos para que viniera a cumplir los compromisos”, expresó (Con información de Agencia El Universal).