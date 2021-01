Fan a quien Vicente Fernández tocó su pecho, se defiende de críticas

La mujer subió el video en su cuenta de Tik Tok y le reclaman por no reaccionar

Además, sale a la luz otro video en el que el cantante hace lo mismo a otra seguidora

Luego que fan subiera video en Tik Tok en el que se ve cómo Vicente Fernández le tocó un pecho, ahora ella se defiende de las críticas y dice que se sintió violentada, de acuerdo a información del portal SDP noticias.

Pero además, circula otro video en el cual hace lo mismo con otra seguidora, por lo que los señalamientos en contra del cantante no paran en las redes sociales, al grado tal que su hijo ya salió en su defensa.

Fue hace unos días que comenzó a circular una fotografía en la cual se ve al artista que posa junto a una mujer, a la cual le toca el pecho.

Imagen tomada de Tik Tok @mirandahernandezzAl subir el video, la gente comenzó a criticar la actitud de la tiktokera Lexx, con su cuenta @trplexxx identificada como Lexx, ya que le reprochan que no hizo nada para expresar su malestar. Sin embargo, ella fue determinante al decir lo que sintió y de manera textual dijo: “Me sentí super violentada, es muy difícil sentir algo… realmente no me di cuenta hasta que vi la voto e hice zoom”.

Inmediatamente después escribió lo siguiente: (Vicente Fernández) “No debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área”.

Pero no todo quedó allí, ya que la mujer continuó con su defensa: “Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es y por eso lo estoy publicando”.

Entonces exclamó: “No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”.

La seguidora conocida como Lexx dijo que no se percató de la mano del cantante, ya que traía puesto un brasier de relleno.

Para ver el video del programa de Primera Mano, haz click aquí.