Vicente Fernández Jr se defiende de las críticas

En el caso de Vicente Jr, el también cantante aseguró que no teme de las críticas que ha recibido durante el periodo en el que el intérprete de El Rey ha estado en el hospital: “Hay periodistas que han declarado que me debo dedicar a cuidar a mi padre, cuando no tiene ni idea esa persona (refiríendose a Gustavo Adolfo Infante) de cómo está atendido y cuáles son las reglas de los dos doctores, los tratamientos que hay y el avance que tiene”.

Tanto Ramón como Vicente Fernández Jr indicaron que no se esperaban que el cantante requiriera hospitalización tras el accidente; al momento de recibir la noticia, sufrieron emociones encontradas: “Como familia estamos haciendo lo que se debe hacer y estamos saliendo adelante”, expresó Vicente Jr.