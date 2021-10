Pese a que a través de su cuenta oficial, donde desde hace meses que fue hospitalizado se dan informes médicos del Charro de Huentitán no se ha anunciado el nuevo estado de Vicente Fernández, Televisa Espectáculos aseguró que el famoso cantante mexicano ya no se encontraba en el área de terapia intensiva

La salud de Vicente Fernández depende de ventilación

De acuerdo con el comunicado médico, Vicente Fernández sigue “muy dependiente de ventilación por medio traqueostomía”, además “su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos”.

Por otra parte, el periodista Marco Antonio Silva aseguró que “Los diagnósticos no son nada alentadores, las cosas no avanzan, no mejoran. El seguro de gastos médicos ya empieza a reparar, porque el cantante lleva gastados más de 12 millones de pesos”, sin embargo, el hospital no ha mencionado una cifra en particular.