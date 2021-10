¿Qué dice Vieira Vidente de Vicente Fernández?

La psíquica compartió que el cantante no se había sentido bien últimamente, si no era por una cosa, era por otra, y en este punto, las cartas le indican a dos personas que se aman y que han durado mucho tiempo, refiriéndose a Vicente Fernández y a su esposa, doña Cuquita.

“Aquí me está saliendo una persona y una traición, y lo que yo estoy mirando es que hay ‘gato encerrado’, aquí me sale la torre, el derrumbe, lo cual significa que no es todo lo que se está especulando, que no es todo lo que han dicho y no lo que están diciendo”.