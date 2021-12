A unos días del fallecimiento de Vicente Fernández, surgen escalofriantes detalles

Revelan la verdad de la muerte de El Charro de Huentitán

Vieira Vidente había asegurado semanas atrás que el cantante “ya no estaba con nosotros” ¿Qué estará pasando? A unos días del fallecimiento de Vicente Fernández surgen escalofriantes detalles, pues ahora la reconocida psíquica Vieira Vidente revela la verdad de la muerte de El Charro de Huentitán. Cabe recordar que ella había asegurado semanas atrás que el cantante “ya no estaba con nosotros”. En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 200 mil suscriptores, la vidente compartió la razón por la que Chente pasó tanto tiempo para que descansara en paz, además de lo que pasará con su familia en los próximos meses. ¿Qué pasó con Vicente Fernández? “Como ustedes comprenderán, muchas de las veces en cuatro años que llevo aquí en mi canal, ustedes me han dicho: ‘Vieira, eres muy acertada, es rara la vez que te equivocas’, y hace como tres meses que hice el primer video de él (refiriéndose a Vicente Fernández) y dije que ya no estaba, yo lo presentí”. Antes de entrar de lleno con sus revelaciones, Vieira Vidente comentó también que hace dos meses hizo otra lectura de cartas para el cantante y que ahora sí puede decir que está descansando en paz: “El cuerpo era el que estaba en esa cama en el hospital porque él hace meses ya no estaba con nosotros”.

A Viera Vidente no le sorprendió la muerte de Vicente Fernández “Para mí, no me cayó de sorpresa porque ya lo había dicho que ellos (la familia de El Charro de Huentitán) iban a salir a decir que él estaba bien, que se estaba mejorando, que había ‘manos negras’, ‘gatos encerrados’ y uno que otro secreto”, expresó Vieira Vidente. Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica comentó que, de acuerdo a una nueva lectura de cartas, todos estábamos vendados con la noticia que Vicente Fernández se estaba mejorando, pero la realidad es que ‘hemos sido traicionados’: “Ahora él sí ya está con papá Dios”.

El cantante “ya no estaba con nosotros” “Vicente Fernández estaba en ‘dos mundos’: su cuerpo acá y su almá allá, pero ahora, yo no creo en casualidades y yo sé que muchas de las personas igual no creen, pero se esperaron (la familia de Chente) hasta el día 12 para dar la noticia”, compartió la reconocida psíquica, quien aún tendría más por decir. “En la madrugada, cuando muchos estaban en México en la Basílica cantándole a la Virgen de Guadalupe, ellos esperaron ese momento especial, y aunque la señora Carmen Salinas no hubiera fallecido, ya ellos tenían planeado, porque estas dos cartas me lo dicen, tenía que ser el Día de la Virgen de Guadalupe”.

Doña Cuquita tomó una decisión muy importante En una nueva lectura de cartas, Vieira Vidente compartió lo siguiente: “Una persona con lágrimas en los ojos tomó una decisión muy grande en la vida, es la señora Cuquita, la esposa de Vicente Fernández: ‘Ya por fin te voy a dejar ir, me voy a desprender de ti, me voy a despegar de ti, te voy a dejar ir con papá Dios'”. “No se vale por la familia porque él tenía y tiene un público que lo amaba y lo vamos a amar toda la vida, sus canciones marcaron y marcarán historia, una estrella más que nos alumbrará desde allá arriba, pero cada quien maneja la información como quiere y pues ellos (la familia de Chente) se manejaron así”.

¿Y la herencia de Vicente Fernández? En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones, Vieira Vidente aseguró que Vicente Fernández dejó todo arreglado desde hace mucho tiempo atrás y que quien se encargará de que todo se lleve a cabo tal cual lo deseó el cantante es su esposa, doña Cuquita, pero habría alguien más. “Me sale una persona mayor, un hijo mayor, aparte si le pasa algo a ese hijo va a venir siendo Alejandro Fernández, no Vicente Jr, que ese no tiene mente para nada. Yo siempre he dicho que la muerte es de tres en tres. Se nos va Vicente Fernández hace tres meses, luego Enrique Rocha y después Carmen Salinas”.

“Pobrecito, cómo sufrió” De inmediato, seguidores de Vieira Vidente reaccionaron a este video donde asegura que la familia de Vicente Fernández se esperó hasta el Día de la Virgen de Guadalupe para decir que ya había fallecido, cuando la verdad es que ya había muerto meses atrás. “Pobrecito, cómo sufrió”, “Es una cruel idea no querer desconectar el cuerpo de la persona de las máquinas solo para retenerlo”, “Es difícil tomar esa decisión, de saber que ya no va despertar tu ser querido y que tienes que dejarlo ir”, “Tres meses atrás ya había muerto, por fin ahora puede descansar en paz”, “No creo que lo hicieron a propósito porque lo hubieran echo a media noche, no tenían que esperar a las 6:15 am” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Besos en la boca, la cuestionada costumbre familiar de Chente Los Fernández nunca han tenido problema en mostrar su cariño en público, sin embargo, sus muestras de cariño han sido muy cuestionadas. Apenas a raíz de su muerte, Zoraida Gómez compartió una foto en su cuenta de Instagram donde dijo que Vicente Fernández le había dado “su primer beso”, como constaba en la imagen en la que ella aparece siendo una niña y que ella misma compartió. Aunque la publicación era en tono cariñoso para el artista, la gente criticó este hecho, pues ella era una menor de edad. Lo cierto es que Chente y su familia siempre se han demostrado su afecto de esa manera. En 2009, durante un evento en la AVFG en la que estaba El Potrillo, su novia y doña Cuquita, las cámaras de Ventaneando captaron al hijo de Chente dándose piquitos con su novia, pero también con doña Cuquita, su madre.

“En Navidad echan pata”, critican a Vicente Fernández En el programa, los conductores cuestionaron los besos en la boca entre ellos, y Daniel Bisogno comentó: “Está muy mal eso”, a lo que Atala Sarmiento agregó: “Son costumbres muy distintas que tiene cada familia, hay familias en las que se acostumbra”, pero su compañero fue un poquito más allá y dijo que si eso hacían en un día normal, “en Navidad echan pata”. Esto no lo olvidó Vicente Fernández, y cuando hizo una entrevista con Mara Patricia Catañeda en 2019, recordó ese episodio y hasta le lanzó una muy directa a Daniel Bisogno:”(Bisogno dijo) Ahí con los Fernández se besan, el papá con la hija, el hijo con la mamá y dijo ‘en una Navidad seguramente echan pata’, y no he visto a Daniel, pero seguramente un día lo voy a ver, creo que unas cachetadas no se las va a quitar, eres muy puerco Daniel, no mides las consecuencias” (Con información de Agencia El Universal).

¿De cuánto es la fortuna que dejó Vicente Fernández? Vicente Fernández representó a la música ranchera por casi cinco décadas. Fue y seguirá siendo uno de los cantantes más representativos de México y su legado musical continuará por generaciones, como sucedió en su momento con Pedro Infante o Jorge Negrete. Con tantos años de trayectoria y fama es evidente que El Charro de Huentitán, fallecido el pasado 12 de diciembre, acumuló una generosa fortuna, que ahora será repartida entre sus beneficiarios, entre los que están su esposa, hijos y nietos. ¿Cuánto dinero tenía Vicente Fernández? De acuerdo al sitio web Celebrity Net Worth, Vicente Fernández dejó una fortuna de 25 millones de dólares, lo que equivale actualmente a 529 millones 585 mil pesos. Esta cantidad no contempla ganancias de regalías y patrocinios, las cuales seguro se dispararon tras su muerte.

No solo de la música vivía Chente Google compartió que después de su muerte, el cantante se volvió tendencia de búsqueda a nivel global y las canciones más buscadas fueron Acá entre nos, Mujeres divinas, La diferencia, Perdón y Estos celos. Mientras estas se sigan reproduciendo, la familia Fernández seguirá ganando dinero. Pero la música no era la única fuente de ingresos para Chente, pues según Forbes también se dedicó a la producción y venta de tequila, así como a la organización de espectáculos musicales, desarrollos inmobiliarios y tecnología. Registró su nombre en 2003 para vender ropa, calzado, retratos, perfumes y demás artículos (Con información de Agencia El Universal).