Han pasado tres días desde que Vicente Fernández dejó este mundo

Ahora, resurge video donde El Charro de Huentitán dice cómo moriría

“Nos estamos quedando sin los grandes de nuestra música mexicana”, expresan algunos usuarios Luego de estar más de cuatro meses hospitalizado tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, el cantante mexicano Vicente Fernández falleció a consecuencia de una falla multiorgánica, y ahora, resurge video donde El Charro de Huentitán dice cómo moriría y es escalofriante por su exactitud. Por medio del canal de YouTube “Amazing changes”, el cual cuenta con casi 2 millones de suscriptores, se comparte una publicación que se titula “El último triste video de Vicente Fernández que da la vuelta al mundo“, que provocó todo tipo de reacciones entre los internautas. ¿Vicente Fernández sabía cómo moriría? Con más de dos millones de vista a poco más de un día de su lanzamiento, este video se presenta así: “Hace unos días, el pueblo mexicano y el mundo entero se vieron sorprendidos por una triste noticia; luego de estar internado varios meses en un hospital por complicaciones en su salud, el último rey de las rancheras había perdido la batalla; Vicente Fernández, había fallecido”. “Entre gritos, aplausos y decenas de mariachis, el lunes 13 de diciembre en su rancho Los Tres Potrillos, se llevó a cabo el último adiós del ídolo mexicano; de inmediato, internautas empezaron a compartir los últimos momentos de vida de Vicente; fanáticos lamentaron que la salud del rey de las rancheras se hubiera complicado al caerse de un caballo, ‘un suceso, que al parecer Vicente tiempo atrás ya había predicho'”.

“Hasta de una caída se puede uno morir”: Vicente Fernández Sin entrar en detalles sobre la fecha de esta entrevista, aunque se observa claramente que es de los primeros años de su carrera artística, Vicente Fernández dice sobre cómo veía su muerte: “Pues ni modo, lo mismo me puede tocar en México que en cualquier otra parte, hasta de una caída o de un tropezón se puede uno morir”. A continuación, se observa a Vicente Jr decir que su padre se había caído en su recámara, motivo por el cual, además de su avanzada edad y sus antecedentes, tuvo que ser hospitalizado de inmediato: “Fue en el baño y se pegó en el buró y por eso fue el accidente”.

Cantó miles de veces el tema El Rey Dentro de su amplio repertorio, uno de los temas preferidos por Vicente Fernández para cantar fue El rey, de la autoría de José Alfredo Jiménez, que en una de sus partes dice: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás qué llorar”. En otra parte de este video, se menciona la publicación que hizo recientemente Camila Fernández, nieta del cantante e hija de El Potrillo, donde se observa a Chente cantarle a su bisnieta: “Muchacha bonita, por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar”.

El cantante ya había hablado de su muerte hace más de 40 años Fue en una visita que realizó por primera vez a Colombia, en 1980, que Vicente Fernández dijo lo siguiente: “Como tienen miedo que me les muera en la CBS, cada que tengo chance, me hacen grabar 15 o 20 canciones en un día”, expresó en esa ocasión El Charro de Huentitán. “Estaba filmando yo una película y le hablé yo a Guillermo para decirle: ‘Memo, yo sé que hay problemas ahorita en Colombia, tragedias, tú dime si es conveniente que vaya, si no, no hay problema’. Si me toca morirme en Colombia, pues ni modo, lo mismo me puede tocar en México que en cualquier otra parte, hasta de una caída o de un tropezón se puede uno morir, así es que yo creo mucho en el destino y de allá arriba es donde se dice la última palabra”.

“Nos estamos quedando sin los grandes de nuestra música mexicana” Al terminar este video, usuarios expresaron sus puntos de vista de diferentes maneras: “”Nos estamos quedando sin los grandes de nuestra música mexicana”, “En esta vida lo más seguro es la muerte y su día se le llegó así como se nos va a llegar a todos y cada uno de los mortales”, “El pretexto fue la caída, pero siempre estará en nuestros corazones”. Y cuando nadie lo hubiera esperado, una persona comentó lo siguiente: “Siento que se llevará a Cuquita muy pronto. Se mira muy cansada. Descanse en paz, Chente. Cuídenla mucho, aliméntenla bien y vitamínenla. Pónganle suero. Siento mucho su dolor. Cuquita, tremenda fortaleza para 4 meses. Muy duros” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Amigo de Chente asegura que familia mintió sobre su muerte La familia de Vicente Fernández mintió sobre su fecha de muerte, oficialmente ocurrida el domingo pasado, de acuerdo con un amigo del Charro de Huentitán. El locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con el cantante, aseguró en su cuenta de Facebook que los intereses ganaron a los cariños. “La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”, escribió.

Vicente Fernández “ya no quería riqueza” Alvite apuntó que el cantante de Mujeres divinas y El arracadas, entre muchos temas más, ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. “Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el ‘Tata’. Pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades… y los intereses ganaron a los cariños. No pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz”, redactó.

Chente ya no quería salir a un escenario ‘porque le daba pena’ Recordó que en su momento le ordenaron al asistente de Vicente Fernández ya no pasarle llamadas, por lo que la relación se truncó:”Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena, me dijo la última vez que lo ví. Cuanta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes”. “Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad artística. Le ordenaron a Juan José su asistente que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más”, expuso.

Olga Wornat buscó al amigo de Chente Y si ya no fue a buscarlo, precisó, fue para evitar altercados con la familia, como ya había ocurrido con Gerardo, hijo de Chente. Gustavo Alvite recordó que hace dos meses lo buscó la periodista Olga Wornat para hablar del libro El último rey, biografía no autorizada de su amigo, a lo cual se negó. “Así de plano, sin decirme cómo había conseguido mi celular, como si fuera una obligación. Yo sabía de ella y sus libros, todos en torno al escándalo de diversos personajes políticos y artísticos”, detalló el reconocido locutor (Con información de Agencia El Universal).

Besos en la boca, su cuestionada costumbre familiar Los Fernández nunca han tenido problema en mostrar su cariño en público, sin embargo, sus muestras de cariño han sido muy cuestionadas. Apenas a raíz de su muerte, Zoraida Gómez compartió una foto en su cuenta de Instagram donde dijo que Vicente Fernández le había dado “su primer beso”, como constaba en la imagen en la que ella aparece siendo una niña y que ella misma compartió. Aunque la publicación era en tono cariñoso para el artista, la gente criticó este hecho, pues ella era una menor de edad. Lo cierto es que Chente y su familia siempre se han demostrado su afecto de esa manera. En 2009, durante un evento en la AVFG en la que estaba “El Potrillo”, su novia y doña Cuquita, las cámaras de Ventaneando captaron al hijo de Chente dándose piquitos con su novia, pero también con doña Cuquita, su madre (Con información de Agencia El Universal).