Una vez más manda contundente mensaje y lo crítican ¿Ya se le olvidó? En medio de los rumores sobre la muerte de su papá, Vicente Fernández Jr. defiende su relación a capa y espada con su actual novia, sin embargo, seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ lo comienzan a criticar nuevamente, argumentando que “la jovencita” solo estaba con él por su dinero: “Esto es puro interés de parte de ella”. Relacionado Extiende EEUU cierre parcial de frontera con México Tiroteo en escuela en EEUU provoca desalojo de estudiantes Sorprende formación de extraños rostros en nubes, dicen que sin demonios (VIDEOS) Vaya que las cosas no han sido nada fáciles para el hijo mayor del cantante Vicente Fernández, y es que después de que actualmente su padre se encuentra debatiéndose entre “la vida y la muerte” en un hospital, y las cosas no parecen ir mejorando ya que una vez más se convirtió en el centro de innumerables burlas y críticas en redes sociales. Vicente Fernández jr defiende a capa y espada su relación con contundente mensaje Y es que todo comenzó cuando el también cantante mexicano, Vicente Fernández Jr. publicó un mensaje en donde defendía a capa y espada su relación con Mariana González, apodada “La Kardashian mexicana”, quien es más de 10 años menor que él, tras esta enorme diferencia de edad, el hijo de Don Chente no se ha librado de las múltiples burlas y críticas en redes sociales, en donde se afirma que ella solo esta con él por dinero. A pesar de todo esto, Vicente Jr. está seguro de su amor y de su relación con Mariana y mediante su cuenta oficial de Instagram publicó un contundente mensaje, en donde afirmaba que la edad no tenía importancia sino más bien el amor y el respeto que se tenga la pareja.

¿Le quiere pedir matrimonio? Vicente Fernández jr defiende a capa y espada su relación con contundente mensaje Mediante sus historias de Instagram, el hijo de Vicente Fernández y Doña Cuquita publicó un contundente mensaje en donde defendía a capa y espada su relación con la también modelo, afirmando que no ha sido el único hombre que se ha enamorado de una mujer menor que ella, poniendo como ejemplo al comediante británico, Charles Chaplin. Al inicio del mensaje Vicente Jr. publicó lo siguiente, en donde también seguidores se preguntaron si este era una pequeña revelación de que el cantante estaba próximo a casarse con ella: “Cuando Charlie Chaplin decidió casarse con Ouna, 30 años menor. Él le dijo, cásate conmigo para enseñarte a vivir y enseñarme a morir. “Ella respondió, no Charlie, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y yo te enseñaré a ser joven hasta el final”.

Defiende su romance: Vicente Fernández jr defiende a capa y espada su relación con contundente mensaje Posteriormente, en el mensaje de Vicente Fernández Jr., el cantante defendió su relación con Mariana y comentó que tanto Charlie y Ouna pudieron vivir un largo matrimonio a pesar de la diferencia de edad que había entre ellos dos: “Fue un matrimonio maravilloso y tuvo 8 hijos y vivieron juntos hasta que Charlie murió a los 88 años”. “Quien ama no es duro, no se aburre, no huye, no deja, no engaña, y a quien no le gusta esconderse detrás de excusas artificiales, falsas excusas y frágiles”, finalizó el hijo de Vicente Fernández después de defender su relación con la apodada “Kim Kardashian mexicana”.

“No te compares con él” A pesar de que Vicente Jr., solo quería demostrar que había más parejas con una diferencia de edad entre ellos y que habían sido muy felices juntos, eso no impidió que miles de seguidores en redes sociales lo comenzaran a atacar y a criticar, argumentando que realmente Mariana solo lo quería por el dinero y que su relación no era como la que él planteó en su mensaje. Fue a través de la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, la cual rescató este contundente mensaje, en donde seguidores comenzaron a tacharlo de ridículo, argumentando que eran dos casos diferentes y que no se podía comparar con el de comediante británico.

Nadie le cree su amor Una seguidora sin tapujo alguno escribió lo siguiente en el mensaje de Vicente Jr., defendiendo su relación con Mariana González: “El abuelo si quiere vivir engañado que lo siga haciendo, esa buchona que lo va a querer, quiere los billetes del abuelo, ese es su único amor”. “Pero esta mujer es buchona, hay mucha diferencia”, “Que su mamá se lo crea jajaja”, “Charlie tuvo 8 hijos con su esposa ¿y esta vieja? Cuando empieza con el primer hijo JAJAJ”, “Ay Vicentito, llévatela para el cerro sin nada, a ver si ese texto realmente es verdad, Hazlo y que te de esos hijos, ese hombre solo se hace menso”, “Epa, no compadre, la esposa de Chaplin con esa señora hay mucha diferencia”.

“Él se merece una mejor mujer” Más y más comentarios comenzaron a llegar, en donde seguidores afirmaban que no había comparación alguna entre la relación de Charli Chaplin y la de él: “La diferencia es que la novia de Vicente Jr. le gusta brillar, mostrar y muy farandulera y la de Chaplin era todo lo contrario”, “JAJAJ no manches, que comparaciones haces”. “El Sr. Vicente es una gran persona y merece otro tipo de mujer, se merece una verdadera dama, fina y con clase, no ella”, ” No hay peor ciego que el que no quiere ver, este vejete cree que está buchona esta con él por amor, es el mejor chiste lo que está a la vista no necesita anteojos, si el vendiera tamales no creo que estuviera con él”, comentaron otros seguidores en el mensaje de defensa de Vicente Jr. para su relación con Mariana.

Acusan de crimen y secuestro a la novia de Vicente Fernández Jr y ella impactada responde En la revista TvNotas se sacó una entrevista de una supuesta cuñada de Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr a quien le secuestraron a su hermano en 2016 y lamentablemente terminó asesinado; la chica señaló a la ‘Kardashian mexicana’ como responsable de este crimen y se armó un escándalo. Lilia Yolanda Arreola Pérez, nombre de la supuesta excuñada de Mariana González Padilla dijo sin tapujos que ella sospecha que la novia de Vicente Fernández Jr estuvo detrás del secuestro de su hermano, quien fue ex novio de la mexicana ahora pareja del cantante de música regional, porque ‘de la nada’ comenzó a hacerse rica.

Mariana González Padilla es acusada La mujer comentó que en 2016 su hermano Mauricio era novio de Mariana González Padilla y fue secuestrado, por lo que para su liberación se exigió la cantidad de 10 millones de dólares que se otorgó a los plagiarios, quienes lamentablemente terminaron matándolo. La supuesta excuñada de la novia de Vicente Fernández Jr dijo que después del crimen de su hermano, Mariana González Padilla dejó de tener contacto con la familia del fallecido y se fue a Dubai por dos meses, además de que ‘de la nada’ comenzó a construir su residencia, por lo que ‘sospecha’ que ella estuvo detrás del atroz asesinato.

Supuesta excuñada de Mariana González Padilla, hace advertencia a Vicente Jr La advertencia que la mujer le hizo a Vicente Fernández Jr fue clara: Mariana González Padilla es una ‘caza fortunas’ y tarde o temprano le pasará lo que a su ex novio Mauricio con el secuestro, por lo que pide a la familia que alejen al cantante de su joven y bella novia. “Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana. Me atrevo a verlos de frente para decírselos, quiero que conozcan a esta mujer, la justicia nos dará la razón, si estoy equivocada o no. Quien secuestra una vez, lo hace mil veces más; esta mujer es de cuidado“, advirtió para TvNotas Lilia Yolanda Arreola Pérez.