A través de redes sociales, se han viralizado las imágenes de los familiares que han acudido al hospital y las entrevistas que algunos de los seres queridos del Charro de Huentitán. Vicente Fernández Jr., informó que la salud de su padre permanece como delicada pero apuntó que no ha fallecido como varios medios de comunicación habían informado. Hasta el momento, no hay más novedades sobre su estado de salud sólo que permanece en observación.

En estos momentos, siguen reportando como delicado al intérprete de ‘El Rey’ y aseguraron que la familia no ha parado de movilizarse para pasar todo el tiempo posible con él. En la tarde de este viernes, se observó a Alex Fernández Jr., América y Camila, además de los hijos del cantante Vicente y Gerardo, acompañando a Doña Cuquita en el hospital. Pero, fue la presencia de los abogados la que alertó a los medios de comunicación.

Tras complicarse la salud de Don Chente sus hijos reaccionaron en las redes sociales dedicándole in esperados mensajes que harían creer que ya se están despidiendo de su padre. Sin duda casi todo el país de México están al pendiente sobre el minuto a minuto de la salud del cantante mexicano.

“Estamos en un momento crítico y de crisis”

“Gracias a todas aquellas personas, familias, amigos que se han molestado por escribir y mandar buenas vibras y desear que mi padre se recupere. Nosotros también estamos en un momento crítico y de crisis, pero esperamos mucho por que somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios”, agrego Alejandro.

“Que difícil ha de ser cantar con un nudo en la garganta cuando su padre está delicado, que Dios bendiga y haga lo mejor para don Vicente Fernández para que deje de sufrir”, “No quisiera ofender con esto, pero mi alma me esta diciendo algo, después de la muerte de Carmen me parece que Chente, no diré nada”, dijeron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .