“El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir. Yo siento que él está aquí, para mí él no se va”, comentó doña Cuquita, quien dijo también que en su cama se forma una cruz, y cuando se le preguntó de nueva cuenta sí sentía la presencia de Vicente Fernández, a dos meses de su fallecimiento, respondió afirmativamente.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama con el colchón a diario y yo le digo que no se preocupe, que nadie va a ocupar su lugar. Yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada, y los dos meses se me han pasado con tristeza, pero esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada y yo pues adelante”.

¿Qué es lo que más extraña doña Cuquita de Vicente Fernández?

A la pregunta de que es lo que más extraña de su esposo, doña Cuquita no dudó en responder que su presencia: “No aguanté, yo digo que sí estaba lista, pero no, quise ver el show (de su hijo Alejandro Fernández), pero le dije que no, nada más con verlo a él ensayar y al mariachi, le dije que no estaba lista”.

“Cuando estaba ensayando, no pude, empecé a llorar, me salí y dije: ‘bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no estoy preparada’, me salí me vine a mi casa”. Más adelante, se le preguntó la razón por la que no ha querido dejar el rancho: “Así tiene que ser, ¿por qué voy a ser una madre aprehensiva o chantajista? Mis hijos cada quien en su casa y yo en la mía. No me voy a ir a Guadalajara, mi casa es esta”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).