Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre a los 80 años de edad

A casi dos meses de su fallecimiento, Alex Fernández revela la petición que le hizo su abuelo

“Yo sé que ahora, más que nunca, va a estar conmigo acompañándome para todos lados”, expresó el también cantante, hijo de El Potrillo ¡Desgarrador! Fue el pasado 12 de diciembre que uno de los ídolos más grandes que ha dado México, Vicente Fernández, murió a consecuencia de una caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos, la cual derivó en otros padecimientos, y ahora, a casi dos meses de su fallecimiento, Alex Fernández revela la petición que le hizo su abuelo. En una entrevista que concedió al programa Ventaneando de TV Azteca, el también cantante, quien es hijo de El Potrillo, compartió que está de estreno con el tema musical Muchachita, el cual interpreta junto a Edén Muñoz, exintegrante de Calibre 50, en una combinación de mariachi y banda. ¿Qué le pidió Vicente Fernández a su nieto Alex? Tras compartir más detalles del reciente lanzamiento de su canción Muchachita, y de que próximamente se convertirá en papá por primera ocasión, Alex Fernández reveló cómo se encuentra su familia a casi dos meses de la muerte de Vicente Fernández, quien el próximo 17 de febrero hubiera cumplido 81 años de edad. “Ahí seguimos, ahora sí que haciendo la lucha, es difícil y como que no nos hacemos todavía a la idea, pareciera que todavía está aquí, no sé cómo explicarlo, pero sí, a veces cuando vamos al rancho, cuando tenemos una reunón familiar, si es súper raro llegar al rancho y no ver a mi abuelo. Todavía no me entra bien el chip”, expresó Alex Fernández.

Alex Fernández revela las condiciones en que se encontraba su abuelo en el hospital Cabe recordar que en los primeros días de agosto el también llamado Charro de Huentitán tuvo que ser hospitalizado por una caída que al prinicipio nadie se imaginó en lo que desencadenaría más adelante, pues los días y las semanas pasaban y no había una señal de que el cantante regresara a casa. En esta misma entrevista para el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, Alex Fernández comentó de nueva cuenta que todo esto ha sido muy difícil para su familia: “Pero piensas cómo estaba él, en las condiciones que estaba en el hospital y pues la verdad está mucho mejor a como estaba”.

¿Había esperanzas en la recuperación de Vicente Fernández? “Iba bien, se iba recuperando, y de último momento de repente se empezó a deteriorar, su organismo se empezó a ir para abajo, ya no había esperanza, ya no había manera, entonces, pues definitivamente ahorita está mejor y yo sé que ahora, más que nunca, va a estar conmigo acompañándome para todos lados”. Sobre cómo se encuentra su abuela, doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, el joven compartió que “va bien” y que ya la ve más tranquila y que tiene “muchos ovarios”. Entre todos los integrantes de la familia, se propusieron no dejarla caer y que no estuviera sola en el rancho Los Tres Potrillos: “Ya la veo mucho mejor”.

“¿Te hizo algún encargo?” A punto de terminar esta entrevista, se le preguntó a Alex Fernández si abuelo le había hecho a él en particular un ‘encargo’ antes de morir y así respondió: “Algo específico como tal, no, pero siempre me pidió obviamente que cuidara a mi familia, que nunca la descuidara y que siempre estuviera pendiente de mis hijos”. “También me pidió que me enfocara en mi carrera artística, que me hiciera metas y que me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera a grado tal de descuidar a la familia, porque a final de cuentas es lo que más importa y que no te das cuenta que la descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo y que ya no hay nada que pudieras hacer”, finalizó el nieto de Vicente Fernández.

Alex Fernández ya se prepara para recibir a su primogénita Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, está a punto de recibir a su primera hija junto a su pareja Alexia Hernández. El hijo de El Potrillo confirmó en reciente entrevista que será en marzo cuando la pequeña Mia llegue a sus vidas y para ya tiene un plan para disfrutarla. El cantante está promocionando los sencillos de su nuevo disco, por lo que ya tiene en puertas varias presentaciones, entre ellas el Festival Pa’l Norte, que se lleva a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el mes de abril, pero antes de eso se dará un tiempo para recibir a su bebé.

“Estoy muy emocionado de ya tener la familia creciendo”, dice el nieto de Vicente Fernández “Dejo todo este mes de promoción (febrero) y el siguiente mes nace mi bebé, entonces quiero tener un mes para no salir y no exponerme a traer el virus (Covid-19) y estar uno o hasta dos meses con mi bebé, después se viene un proyecto muy interesante de shows”, dijo Alex Fernández en entrevista. El nieto de El Charro de Huentitán contó que tanto su papá como sus tíos, Vicente, Gerardo y Alejandra, le han advertido sobre la responsabilidad de tener un hijo: “Más que consejos todo mundo me ha dicho que ‘la que me espera, que no voy a poder dormir’ y me quieren asustar, pero yo estoy muy emocionado de ya tener la familia creciendo”, expresó.

Siempre quiso ser papá Alex Fernández asegura que desde pequeño albergó el sueño de ser un a papá joven, a sus 28 años lleva 10 de relación con Alexia, con quien se casó por el civil en 2021: “No fue algo como de ‘ay ni modo, me embarace’, no, fue algo super planeado, algo que yo quería desde hace mucho, pero no podía porque yo tenía primero que hacer mi vida, poder estar trabajando para poder mantener un hijo y en cuanto se dieron las posibilidades dije ‘este es el momento’”. Su entusiasmo ha crecido desde que reparó en que su hija va a ser la primera nieta que lleve el apellido Fernández, pues aunque su hermana Camila dio a luz a Cayetana el año pasado, su primer apellido es distinto: “Es la séptima nieta, pero es la primera Fernández, entonces siento mucho orgullo”, afirmó. El menor de la dinastía tuvo que posponer la ceremonia religiosa que planeaba en septiembre pasado porque su abuelo, Vicente Fernández, estaba muy delicado de salud (Con información de Agencia El Universal).