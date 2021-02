“Bien dicen que una mala acción mata todo lo bueno, y qué pena que lo ataquen y lo quieran destruir después de tantos años de buena trayectoria, no somos nadie para juzgar y mucho menos condenar, yo me quedo con la imagen del buen cantante que es y sus hermosas canciones!. Crecí escuchando todos los días sus canciones don Chente! Dios lo bendiga”, dijo un internauta.

Una internauta comentó que: “Hay hombres que usan a las esposas como trapo para limpiarse. Oh pero que linda foto.”, “Bien cornuda la mujer , pero le interesa más los billetes”.

“Que bueno que la Cuca es el amor de la vida de este ruco malas mañas, el mismo lo dice “lagartón” siempre he sido pero nunca me vieron y al amor de mi vida la voy a necesitar cuando esté bien ruco ella me tiene que cuidar para eso le pago.”, “Páguele unos implantes XXL a Cuquita pa que no se le antojen las ajenas”.

“Tan dama, hermosa mujer, que aguante el de ella, un gran respeto a ella por aguantar tanta cochinada del que ahora le dice amor de mi vida. Cuca que Dios la bendiga.”, “Lastima que nunca la respetó como tal! Que se gana con decirle por este medio si ella a vivido con usted todo lo contrario”, “El amor de su vida y revolcándose con cualquier mujer”, fueron algunos de los comentarios.

Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos