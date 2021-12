Siguen las reacciones tras el fallecimiento de Vicente Fernández

María Celeste envía mensaje tras ser llamada ‘gorda’ por el cantante

El Charro de Huentitán acusó a la periodista de haberlo ‘matado’ hace algunos años

¿Arrepentida? La reconocida periodista María Celeste envía mensaje tras ser llamada ‘gorda’ por Vicente Fernández cuando la acusó de ‘matarlo’. De acuerdo con información del portal Noticias Ya, fue en noviembre de 2016 que el cantante no se guardó nada en una rueda de prensa.

En esa ocasión, con motivo de la presentación de su más reciente disco, El Charro de Huentitán se le fue con todo a la exconductora del programa Primer Impacto de Univisión, pues no le pareció algo que ella había confirmado en una de sus emisiones de este recordado show de televisión.

Vicente Fernández se refirió a María Celeste como ‘la gorda’

“¿Cómo se llama la chaparrita, la gorda de Primer Impacto? Ella sacó con un fotomontaje, ‘Acaba de morir Vicente Fernandez’. Celeste, María Celeste, y me sacaron en un Teleshop [Photoshop] y muchos idiotas que ponen en un Teleshop, en las páginas que acaba de morir Vicente Fernández”, expresó en esa ocasión molesto El Charro de Huentitán.

Pero eso no fue todo lo que dijo en esa rueda de prensa, ya que aseguró que, además de que estaba ‘vivito y coleando’, no había recibido un cheque de Hillary Clinton por su corrido y así se expresó: “Yo la grabé, fue todo lo que hice y el mensaje que di, pero mucha gente cree que yo le tiro a un puesto político en Estados Unidos. No quiero ni uno ni aquí, menos allá que no hablo el inglés, cuando mucho sé pedir el ham and eggs”.