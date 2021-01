Mara Patricia Castañeda sale en defensa de su ex suegro, Vicente Fernández, acusado de presuntamente haber acosado a varias jóvenes

La periodista mexicana fue duramente criticada tras la entrevista que le realizó a “El Charro de Huentitán”

Vicente Fernández Jr también respondió a los ataques dirigidos a su padre

Y esta historia parece no tener fin. Tras la entrevista que le realizó a Vicente Fernández, acusado de presuntamente haber acosado a varias jóvenes, y por la que fue duramente criticada, la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda sale en defensa de su ex suegro.

En un video que está disponible en el canal de Yotube del periodista de espectáculos Eden Dorantes, se puede observar a Mara Patricia siendo abordada por varios medios de comunicación.

En redes sociales, una de los comentarios más recurrentes es que la periodista le hizo una entrevista “a modo” a Vicente Fernández, quien está a unos días de cumplir 81 años de edad, pero ella compartió algo más.

“Me sorprendieron mucho los comentarios de colegas calificando mi entrevista, pero no son mis maestros. Si la molestia fue que las declaraciones me las diera a mí. lo siento”.

Le preguntó a Vicente Fernández “lo que todo el mundo quería saber”

La periodista mexicana, quien estuvo casada con Vicente Fernández Jr, dijo que cree que fue parcial y que le preguntó a “Chente” lo que se le debía haber preguntado: “Le pregunté lo que todo el mundo queria saber, él se disculpó y fue lo suficientemente contundente con sus respuestas”.

Y sobre la foto en la que Vicente Fernández toca el seno de una joven, Mara Patricia Castañeda comentó:

“Yo no vi el brazo de la muchacha como tratando de quitarlo, ni siquiera se ve el rostro de la muchacha. No es que yo no defienda a las mujeres, creo que también las mujeres hemos sido violentadas de alguna manera o nos han faltado el respeto en algún momento de nuestras vidas y en ese momento lo paras. Creo que fue un malentendido. Si ustedes recuerdan y revisan la historia de Vicente Fernández, no hay ninguna parte donde se le llame acosador o que le falte el respeto a las mujeres”

