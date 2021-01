“Él quiere carne fresca, no cecina, viejo mañoso”, “Él quería sentir algo muy suavecito y fino”, “Ay no, mi abuelito”, “Ahorita anda agarrando chi… el Chente”, “¿Tambien te pegó el camarón el viejo mañoso? Asco”.

En un claro foto montaje, se observa a Vicente Fernández darle un abrazo por detrás a la comediante, quien expresó: “No es justo, no es justo, a mí nada más me abrazó”, haciendo burla y refiriéndose que a ella no le tocó un seno.

“De muy mal gusto”

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de espectáculos Angélica Palacios Real compartió la publicación en la que La Chupitos se burla de Vicente Fernández, aunque a muchos no les cayó nada en gracia.

“No es gracia la falta de respeto del señor”, “Mmm, no me hubiera gustado que un vejete así me agarrara nada”, “De muy mal gusto”, “Que falta de respeto estos memes”, “¿Ese viejo? Pues a mí que ni me vea”, “Viejo morboso”.

Por otra parte, hubo quien se le fue con todo a la comediante, pues no se le hizo correcto que compartiera este foto montaje: “Ay Chupitos, hay que ser razonables y ese hombre está muy mal. Pide disculpas por favor”.

“Por este tipo de idioteces se fomentan conductas de abuso. No es para bromear, muy mal”, “Viejo mañoso, ¿y las autoridades dónde están?”,”¿Qué le pasa a este señor?”, “Le gustan nuevitas, no viejas borrachas”, se puede leer en más comentarios.