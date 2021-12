Fue el pasado 12 de diciembre que se informó sobre el sensible fallecimiento de El Charro de Huentitán luego de que fuera hospitalizado en los primeros días de agosto tras sufrir una caída en su rancho Los tres potrillos que derivó en otros padecimientos, entre ellos el síndrome de Guillain-Barré.

Vicente Fernández Jr no dejó pasar de largo esta inolvidable fecha y subió una imagen de sus padres con el texto: “Ejemplo! Maestros! Aniversario de boda 58. Los amo @kukisabv @_vicentefdez”. De inmediato, usuarios se unieron a los buenos deseos.

Se trata de la canción La migra, que en uno de sus fragmentos dice: “Crucé el Río Grande nadando sin importarme dos riales. Me echo la migra pa’ fuera y fui a caer a Nogales”. Las personas que estaban cerca de este lugar se quedaron sorprendidas por le gesto de este policía de EEUU.

“Cuquita, mi compañera de vida. Mi mujer, mi pilar. Mi amor. Cuando le pedí que fuera mi novia me rechazó una vez, y la segunda me dejó esperando 3 días, fueron los más largos de mi vida. Hoy seguimos juntos y felices #MujeresDivinas”, publicó Chente en alguna ocasión en sus redes sociales (Con información de Agencia Reforma).

Recuerda Teo González anécdotas con Vicente Fernández

Teo González fue cercano a Vicente Fernández, incluso, el “Comediante de la Cola de Caballo” asegura que el ídolo musical le hizo saber en distintas ocasiones lo mucho que admiraba su trabajo. González pudo compartir momentos especiales con Chente, desde la celebración de sus Bodas de Oro con doña Cuquita, en 2013, donde además renovaron sus votos, hasta disfrutar el mismo escenario.

“Tuve la fortuna de estar con él en distintos momentos importantes, una vez, por ejemplo, me invitó en 2016 a su escenario en mi tierra León, Guanajuato, él se presentó allá y fui a verlo, ahí me pidió que le contara unos chistes. También me invitó cuando cumplieron él y Cuquita sus 50 años de casados, la celebración fue en la Arena VFG”.