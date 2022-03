La serie El último rey: El hijo del pueblo, basada en la vida de Vicente Fernández y transmitida por Televisa (que compró los derechos del libro de la escritora argentina Olga Wornat) ha dado mucho de qué hablar

En sus primeros capítulos, se ha mostrado cómo fue el terrible secuestro que vivió su hijo

Ahora, resurge el video donde Vicente Fernández Jr habla de este triste capítulo que cambió su vida para siempre ¡Desgarrador! En los primeros capítulos de la serie El último rey: El hijo del pueblo, basada en la vida de Vicente Fernández y transmitida por Televisa (que compró los derechos del libro de la escritora argentina Olga Wornat) se ha mostrado cómo fue el terrible secuestro que vivió Vicente Fernández Jr. A través de las redes sociales de Imagen Entretenimiento, se compartió un video de la entrevista que le hizo el 22 de septiembre de 2013 el periodista Gustavo Adolfo Infante al hijo de El Charro de Huentitán sobre este triste capítulo que cambió su vida para siempre. Se dice que se pagaron más de 3 millones de dólares por su rescate. Vicente Fernández Jr recuerda el secuestro que vivió El 20 de mayo de 1998 es una fecha que quedó marcada en la memoria de Vicente Fernández (quien falleció el pasado 12 de diciembre), al igual que para su esposa, doña Cuquita, y los demás integrantes de la familia, pues ese día su hijo, Vicente Fernández Jr, fue secuestrado. El Charro de Huentitán recibió esta noticia minutos antes de dar un concierto en Morelia, Michoacán, en México. Casi 15 años después, el primogénito ofreció una reveladora entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa En compañía de… A pesar del recuerdo de esta traumática experiencia, el también cantante conservó en todo momento la calma y compartió detalles escabrosos.

Vicente Fernández Jr estuvo secuestrado cuatro meses Aproximadamente a las seis de la tarde de ese fatídico día, mientras se dirigía a su casa, el hijo de Vicente Fernández fue interceptado por varios sujetos que lo tuvieron secuestrado por 120 días, algo que describió como “un mal globalizado” que le tocó vivir. Aún habría más por contar. “En esa situación, yo perdí dos dedos de mi mano (izquierda), que muchos medios de comunicación, se platicó y se dijo, que a lo mejor era ‘ardid publicitario’, pero los dedos no crecen y no me los corté cortándome las uñas, pero son cosas que nos toca pasar y le aprendes a sacar lo bueno”, compartió Vicente Fernández Jr, a quien le cortaron primero uno de sus dedos, y tres días después, el otro.

El Charro de Huentitán también recordó esa terrible época de su vida En este mismo video, que a la fecha está cerca de llegar a las 40 mil vistas, se compartió también un fragmento de la entrevista que le concedió Vicente Fernández el 31 de enero de 2009 al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa En compañía de… Se le nota tranquilo al cantante. “Es tan triste porque yo iba en el avión y me veía la mano así (hace la señal como si le faltaran dos dedos de su mano izquierda) y yo tengo un sobrino que se llama Antonio Huerta que se dedica a eso de ‘los huesos’, ortopedista. Entonces yo le dije que si podía ponerle parte de mis dedos a mi hijo y mi sobrino me dijo que qué buen padre era y que se los podía poner, pero que saldría peor”.

“Es un asco lo que hicieron al pasar lo del secuestro” A pesar de llevar únicamente, a la fecha, dos capítulos, la serie El último rey: El hijo del pueblo, basada en la vida de Vicente Fernández, ha provocado todo tipo de reacciones y más cuando se compartió este video donde tanto El Charro de Huentitán como su hijo hablaron del secuestro que cambió sus vidas para siempre. “Es un asco lo que hicieron al pasar lo del secuestro”, “La serie muestra la cruel realidad que viven las familias con toda la delincuencia de nuestro país, muy independiente que seas famoso o no”, “Ese capítulo es sumamente doloroso. Me parece que los derechos los tiene la familia y es una falta de respeto para los Fernández” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Vicente Fernández abre su corazón También en YouTube, está disponible una entrevista que le dio Vicente Fernández a la periodista Adela Micha. Compartimos algunos fragmentos de esta charla en la que recordó el infierno que vivió su hijo, Vicente Fernández Jr, tras ser secuestrado: “Eso no tuvo abuela”, expresó El Charro de Huentitán. “A un sobrino, que era mi secretario en ese tiempo, le entra una llamada y dice: ‘tío, habla un señor muy majadero'”. Al cantante le preguntaron si tenía un hijo que se llamaba Luis, a lo que le respondió que no y colgó: “Luego me quedé pensando, Luis y Vis, a Vicente todo mundo le dice ‘Vis’ y mi teléfono no lo tienen más que mis hijos, e inmediatamente le hablé a Gerardo (otro de sus hijos) y me dijo que sí era cierto que habían secuestrado a su hermano”.

Pedían 5 millones de dólares por la vida de Vicente Fernández Jr En otra parte de esta entrevista, Vicente Fernández contó que su hijo Gerardo le dijo que pedían 5 millones de dólares por la vida de Vicente Fernández Jr: “Duró 4 meses. En la noche, me dicen los veladores, hablan por interfón y le dicen a Cuca: ‘Señora, aquí un potrillo de los que más quiere don Vicente anda con cólico, ¿no sería bueno hablarle al veterinario?'”. “‘Vieja, no es un potrillo de esos, es nuestro potrillo’. Bajé, y efectivamente, traía una barba hasta acá y nos agarramos llorando y lo único que le dije fue que no pensara que no podía pagar lo que me pidieron, si me piden la vida la hubiera dado, y cuando me hace así (moviendo las manos), le veo la mano vendada y me dijo que le habían cortado los dedos”.

“Fue una pesadilla” A punto de terminar con esta reveladora entrevista, Vicente Fernández no dudó en decir que el secuestro que vivió su hijo “fue una pesadilla”: “Yo no soy Dios para decir por qué me quita a un ser querido, pero yo decía: si no me lo entregan, ¿a dónde voy a ir a llevarle una flor, una lágrima, una oración?”. “Duraron una vez como 25 días sin hablar, sin saber de él, y la forma en cómo hablan… cómo quisiera haberlos tenido enfrente”, comentó El Charro de Huentitán, quien también recordó cómo fue que se enteró que los secuestradores de su hijo habían sido capturados cerca de diez años después (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).