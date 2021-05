En la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se puede ver un video de unos cuantos segundos, que se retomó de las historias de Instagram de Mariana González Padilla, donde Vicente Fernández Jr canta el tema Amor de los dos, el cual se hiciera famoso en las voces de su padre y su hermano, Alejandro Fernández.

De los motivos por los que el hijo de Vicente Fernández no se había dejado ver en público existen varios rumores, desde que estuvo internado en una clínica de rehabilitación hasta que tiene fuertes deudas económicas que lo orillaron a salir de México .

El hijo de Vicente Fernández, ¿en realidad reapareció?

Con más de 7 mil reproducciones, esta publicación no pasó desapercibida por los internautas, quienes dudan que en realidad Vicente Fernández Jr haya reaparecido. Una persona dijo lo siguiente: “Creo que los videos los sube (Mariana González Padilla) para promocionar su campaña. Fue la boda del Alex Jr y ella no fue invitada, o sea, que no creo que sea tan cercana a los Fernández”.

“Son de su aniversario, el señor no tiene contacto con ella. Ella lo hace por que está en campaña y quiere tener a todos confundidos. Ella tampoco lo ha visto e ignora que es lo que en realidad está pasando, ya que los hijos y la familia de Vicente ya no la quieren”, se puede leer en otro comentario.