Vicente Fernández no estará en Bellas Artes

A través de las redes sociales el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, se muestra un video en el que se observa a Gerardo Fernández, hijo de El Charro de Huentitán, quien no quiso dar declaración alguna, por lo que fue su hijo quien confesó que los restos del cantante no estarán en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

“Nos vemos en el rancho, ya vamos para allá”, expresó el nieto de Vicente Fernández, a quien se le veía tranquilo y quien optó por seguir su camino y dejar de atender, aunque de una manera amable, a los reporteros que se dieron cuenta de su presencia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).