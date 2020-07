Vicente Fernández Jr dio positivo al coronavirus

El cantante se dio cuenta que tenía esta enfermedad luego de un incidente que tuvo en un restaurante

“Bendito sea Dios la libré porque se actuó a tiempo. ¡Pude haber muerto!”, dijo

Uno más. El cantante Vicente Fernández Jr, hijo de Vicente Fernández y hermano de Alejandro Fernández, dio positivo al coronavirus, lo cual descubrió después de un incidente que tuvo en un restaurante.

Según contó en entrevista para la revista TVyNovelas, Vicente Fernández Jr se encontraba en un restaurante acompañado de su novia, Mariana González, y más personas cuando al dar un bocado a un corte de carne, éste se le atoró, por lo que se empezó a ahogar.

El cantante comentó lo siguiente: “Afortunadamente, Mariana (su novia) pidió que me sacaran rápido porque el trozo se quedó ahí y me estaba faltando el aire, así que nos fuimos al hospital. Ahí pude expulsar lo que me obstruía la respiración. Bendito sea Dios la libré, porque se actuó a tiempo. ¡Pude haber muerto!”,

Al estar en el hospital, se le practicó la prueba del coronavirus a Vicente Fernández Jr, la cual resultó positiva, pero todo parece indicar que es asintomático, ya que no ha presentado ningún síntoma de esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

No obstante, el cantante se hizo dos veces más la prueba y en ambas volvió a salir positivo. aunque se siente agradecido por no presentar mayores complicaciones. Su novia, Mariana González, dio negativo en la prueba.

Por último, Vicente Fernández Jr dijo que sus niveles en las tomografías de pulmones están perfectos, además de que le dieron tratamiento de antibióticos y vitaminas.

“Ahora debo estar aislado 14 días. Una vez que pase este tiempo, debo hacerme la prueba de nuevo. Los niveles de inflamación están muy bajos, casi normales, así que afortunadamente para mí y mi familia no me ha pegado tan fuerte”, concluyó el cantante, quien no se ha pronunciado hasta el momento en sus redes sociales. Su última publicación en Instagram es del 9 de julio.

“60 hermosos días de felicidad continuos”

Vicente Fernández Jr, quien estaba acompañada de su novia Mariana González cuando tuvo un incidente en un restaurante que desencadenaría en el ‘descubrimiento’ que estaba contagiado de coronavirus, comparte con frecuencia algunas fotografías en su cuenta de Instagram a sus casi 30 mil seguidores.

Fue el pasado 11 de junio que el cantante sorprendió con una imagen en la que aparece con su novia, quien es casi 20 años menor que él, con el siguiente mensaje: “La foto #100 para celebrar con @marianagp01 y yo con ustedes el tener 60 hermosos días de felicidad continuos!!! Pido salud a Dios y que seas el pensamiento antes de dormir y el primero al despertar”.

No pudieron faltar las felicitaciones para la pareja: “Felicidades por esas #100 y por muchas más que seguirán”, “Hermosa pareja”, “Linda pareja, se ven muy bien. Felicidades”, “Enhorabuena, pareja preciosa”, “Lo mejor para ustedes, Dios siga bendiciendo esa relación”, “Ambos brillan juntos, sigan así siempre”.