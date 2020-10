Novia de Vicente Fernández Jr sorprende con lo que hizo con su cabello

Mariana González Padilla se quita las extensiones

La modelo mexicana se ve terrible con su cabello normal

¡Oh desilusión! Si las críticas no fueran suficientes para la novia de Vicente Fernández Jr, ahora Mariana González Padilla sorprendió a todos al quitarse las extensiones, pero la realidad es que la modelo mexicana se ve terrible con su cabello normal.

La novia de Vicente Fernández Jr, también conocida como la ‘Kim Kardashian mexicana’ por su prominente trasero, subió un video a sus historias de Instagram que retomó el periodista argentino Javier Ceriani en sus redes sociales.

En apenas unos cuantos segundos, Mariana González Padilla dice: “Mis verdaderos dos pelos que tengo”, para luego dar un grito de emoción.

Desde el momento en que se hizo oficial el noviazgo entre Vicente Fernández Jr y la modelo mexicana, las críticas para la pareja se han hecho presentes, ya sea por la diferencia de edades entre ambos o por el número de cirugías que se ha hecho Mariana para resaltar su físico, algo que nunca ha negado.

Pero ahora, en que la novia de Vicente Fernández Jr se quitó las extensiones y dejó ver su cabello normal, hubo opiniones divididas:

“Parece la melliza del Ken humano”, “Es muy sincera con respecto a ella y no es para nada agrandada”, “A esa la operó el mismo cirujano del Ken humano”, “Oh, Dios mío, parece hombre”, “Se parece a Hulk cuando se está transformando”, “Hermosa mi Mariana”.

Por su parte, una usuaria salió en defensa de la ‘Kim Kardashian mexicana’: “Transpiran envidia, ¿qué no darían por hacerse al menos un arreglito? No hay gente fea, solo hay gente sin plata, está muy bien operada, no la han deformado, lo pregona sin tapujos”.

“Parece hombre, la que le hizo sus cejas la mató”, “Las cejas muy mal hechas”, “Parece trans”, “Quitémosle pestañas, ojos plásticos, botox de los labios y esas horrorosas, se la imaginan”, “Se le pasó la mano con filtros o cirugías, se ve rara”, se puede leer en más comentarios.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ