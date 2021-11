Por otro lado, su novia portaba un conjunto completo brillante con lentejuelas, el cual estaba ceñido completamente a su cuerpo, resaltando las increíbles curvas que la podada “Kim Kardashian mexicana” tenía, mientras que su cabello rubio caía en ondas. Estas fotografías fueron recuperadas por la cuenta de Chisme No Like, programa conducido por Javier Ceriani y Elista Beristain.

Fue en esta misma publicación del programa en donde seguidores no dudaron ni un segundo en atacar al hijo de Don Chente y su novia, en donde usuarios afirmaron que parecía que Vicente Jr. no le importaba en lo absoluto la salud de su padre, ya que se la pasaba festejando con Mariana: “Ay Dios, mi Chente tan malito y este señor festejando”.

LA CRITICADA RELACIÓN DE VICENTE JR. Y SU NOVIA

Este viaje fue documentado por las redes sociales tanto del cantante como de su novia, en donde se le veía principalmente a Mariana González disfrutando del lugar así como vistiendo exclusiva ropa de diseñador, además también pudimos ver las múltiples sesiones fotográficas que la pareja se tomaba mientras disfrutaban de su amor.

No es un secreto que esta relación se ha convertido en una de las más criticadas en redes sociales, y es que debido a la gran diferencia de edad que hay entre Mariana y Vicente Jr. ha derivado que infinidades de usuarios en redes no duden en argumentar que el amor que le tiene la apodada ‘Kim Kardashian mexicana’ era mentira y solo estaba con el por su dinero, sin embargo la relación parece estar más fuerte que nunca, o al menos así lo demuestran a través de sus perfiles de redes sociales. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN DE CHISME NO LIKE AQUÍ