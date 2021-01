Mariana González Padilla comparte reveladora imagen en redes sociales

La novia de Vicente Fernández Jr presume su prominente trasero y usuarios la revientan

“Esas nalg… no se miran bonitas, parecen dos pelotas puestas”, expresan

La pareja formada por Vicente Fernández Jr y su novia, la modelo Mariana González Padilla, siguen recibiendo críticas de todo tipo, principalmente, por las operaciones que la “Kim Kardashian mexicana” se ha realizado y que nunca ha negado, pero ahora le dicen que parece una “muñeca inflable”.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 650 mil seguidores, la novia de Vicente Fernández Jr compartió una reveladora imagen en la que deja ver su prominente trasero en un pantalón negro entallado.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en el mundo que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, escribió la modelo de 37 años de edad.

No pasó mucho tiempo para que internautas se le fueran con todo, aunque no contaban que Mariana González Padilla respondería a varios de estos ataques: “Ojalá y ninguna silla tenga alfileres, jaja”, a lo que la modelo respondió: “No te preocupes, reina, me las vuelvo a inflar”.

“¿Por qué soportar a un viejito?”

Un usuario provocó la ira de la novia de Vicente Fernández Jr a tal grado de decirle que era un idiota: “Que viva el amor… al dinero, ¿pero por qué soportar a un viejito si existe el only fans?”.

Por su parte, un usuario le compartió un mensaje por el que a Mariana no le quedó de otra más que sincerarse:

“Si él hubiese sido un albañil o un chofer de taxi, ni lo pelarías, aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva, hace que tú sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso”.

La “Kim Kardashian mexicana” respondió así: “Él es un hombre que lo tiene todo para mí, su trato y la forma que es con mis hijos y familia es lo que me enamoró”. Pero áun habría más…