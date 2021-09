Vicente Fernández Jr estalla contra las críticas

Lo terminan comparando con su hermano El Potrillo

Aseguran que Vicente Jr es un mantenido y una carga para los Fernández Lo llaman mantenido. El cantante mexicano, Vicente Fernández Jr. estalló contra las críticas tras ser llamado mantenido y que solo vivía del dinero de su padre Don Chente, sin embargo terminó peor, ya que después de eso le dicen que eso le pasa por andar con mujeres fáciles y lo comparan con su hermano Alejandro Fernández. Relacionado Alejandro Fernández llora en pleno concierto en Chicago y reaviva rumores de muerte de su papá Vicente Fernández (VIDEO) Nuevo parte médico de Vicente Fernández revela que sigue en terapia intensiva En medio de rumores sobre la muerte de su papá, Vicente Fernández Jr ya se quiere casar con su novia (FOTO) Las cosas no han ido nada fáciles para el mayor de los hermanos Fernández, ya que mientras su padre, el cantante Vicente Fernández se encuentra luchando entre la vida y la muerte en un hospital en Guadalajara después de haber sufrido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos, Vicente Jr. no se la ha acabado con toda la ola de críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses. ¿Viven del dinero de Don Chente? Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández Y es que todo comenzó después de que el también cantante mexicano iniciara una relación con la modelo Mariana González, conocida como la “Kardashian mexicana”, con quien tiene una gran diferencia de edad, ya que la mujer tiene alrededor de 37 años, mientras que Vicente Fernández Jr., ya va para los 60 años. Este hecho le ha atraído al hijo de Don Chente un sin fin de críticas y burlas al respecto, ya que seguidores en redes sociales han afirmado que su novia solo quiere el dinero y no el de él, sino el de su padre Vicente Fernández, pues muchos aseguran que ambos viven del dinero del Charro de Huentitán y no de lo que ha ganado Vicente Jr.

“No trabaja y se ve más anciano que Don Chente”; Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández Ante toda esta ola de críticas, Vicente Fernández Jr. ha decidido pronunciarse al respecto, queriendo acallar de una vez por todas estas incontables burlas hacía él y su pareja, afirmando que todas esas personas le tenían envidia. Lamentablemente las cosas dieron un giro para Vicente Jr., ya que otro seguidor terminó llamando a su pareja como “mujer fácil” y comparando al mayor de los hermanos con El Potrillo. A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, se ve como Vicente Fernández Jr. respondía a un comentario que un usuario le colocó en redes sociales, en donde comentó que el hijo de Don Chente ni siquiera trabajaba y que solo vivía a costas del dinero de su padre, y no solo eso, ya que también afirmó que se veía más grande que el mismo Charro de Huentitán:

¿Envidía?; Vicente Jr estalla contra las críticas y terminan comparándolo con su hermano Alejandro Fernández “Este tipo que no trabaja y vive del dinero de su papá se ve más anciano que Chente”, comentó el usuario en redes sociales. Este comentario no pasó de inadvertido para Vicente Fernández Jr., quien no dudó en responder a este critico comentario y exponerlo a través de sus historias en Instagram. El cantante afirmó que estos malos comentario y críticas se debían a que le tenían envidia, algo que no fue muy bien visto por más seguidores: “¡Gracias! Cuanta envidia ¿verdad? JAJAJA”, este comentario lejos de terminar con las criticas le atrajo más, provocando que hasta su pareja fuera duramente atacada una vez más.

Lo comparan con su hermano Alejandro Fernández En la cuenta de @chicapicosa2, se ve como el mismo seguidore le responde contundente, criticando no solo a él y a su novia Mariana González, sino también lo terminó comparando con su hermano, el cantante Alejandro Fernández, asegurando que él sí trabajaba, y no se la pasaba gastando el dinero que Don Chente tiene: “No es envidia como usted dice abuelo, solo que todo el mundo tenemos que trabajar para merecer lo que nos tragamos”, inició el usuario, posteriormente pasó a compararlo con su hermano El Potrillo: “Mire a su hermano Alejandro, como se parte la madre y usted nomás gastando lo que no es suyo”.

Llaman a Mariana González ‘mujer fácil” Para finalizar, el usuario quien respondió al comentario de Vicente Fernández Jr. tras ser criticado por miles de seguidores en redes sociales dio a entender que su novia, la modelo mexicana Mariana González era una mujer fácil y que incluso hasta parecía su nieta, aconsejándole que mejor se pusiera a trabajar y que dejara de lado el drama de su vida: “De su vida personal es su problema, si le gusta andar con mujeres fáciles que parecen sus nietas es su problema. Grabe discos y haga conciertos y tal vez le consuman. Cuídense abuelito Vicente Fernández Jr.”, finalizó el seguidor en redes sociales. FOTOGRAFÍA AQUÍ

“Él siempre ha sido una carga para los Fernández”; aseguran seguidores en redes Lamentablemente las cosas para Vicente Fernández Jr. no terminarían ahí, ya que tras ser comparado con su hermano Alejandro Fernández, más críticas le comenzaron a llegar, en donde muchos se preguntaban de qué trabaja, mientras que otros aseguraban que él era una carca para la dinastía Fernández: “Ya según él grabó discos junto con su papá y lo trajo en conciertos y nada que pegó. Este siempre ha sido una carga para los Fernández, y la preocupación de doña Cuquita y Don Vicente. Es un mantenido en todos los sentidos, ratero de las cuentas de banco de sus papas, y sin mencionar que los mismos padres han tenido que cargar con exesposas e hijos de este holgazán”, “¿Pero Vicente Jr. de que trabaja? Por lo que sé Alejandro y Don Vicente han trabajado duro, pero este no hace más que subir fotitos con la mujer que parece su nieta”, “Su propio padre dijo que no daba una en los negocios que ponía”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

En medio de rumores sobre la muerte de su papá, Vicente Fernández Jr ya se quiere casar con su novia ¿Ya se le olvidó? En medio de los rumores sobre la muerte de su papá, Vicente Fernández Jr. defiende su relación a capa y espada con su actual novia, sin embargo, seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ lo comienzan a criticar nuevamente, argumentando que “la jovencita” solo estaba con él por su dinero: “Esto es puro interés de parte de ella”. Vaya que las cosas no han sido nada fáciles para el hijo mayor del cantante Vicente Fernández, y es que después de que actualmente su padre se encuentra bastante dilicado de salud en un hospital, las cosas no parecen ir mejorando, ya que una vez más se convirtió en el centro de innumerables burlas y críticas en redes sociales.

Defiende a capa y espada su relación con contundente mensaje Y es que todo comenzó cuando el también cantante mexicano, Vicente Fernández Jr. publicó un mensaje en donde defendía a capa y espada su relación con Mariana González, apodada “La Kardashian mexicana”, quien es más de 10 años menor que él, tras esta enorme diferencia de edad, el hijo de Don Chente no se ha librado de las múltiples burlas y críticas en redes sociales, en donde se afirma que ella solo esta con él por dinero. A pesar de todo esto, Vicente Jr. está seguro de su amor y de su relación con Mariana y mediante su cuenta oficial de Instagram publicó un contundente mensaje, en donde afirmaba que la edad no tenía importancia sino más bien el amor y el respeto que se tenga la pareja.

¿Le quiere pedir matrimonio? Mediante sus historias de Instagram, el hijo de Vicente Fernández y Doña Cuquita publicó un contundente mensaje en donde defendía a capa y espada su relación con la también modelo, afirmando que no ha sido el único hombre que se ha enamorado de una mujer menor que ella, poniendo como ejemplo al comediante británico, Charles Chaplin. Al inicio del mensaje Vicente Jr. publicó lo siguiente, en donde también seguidores se preguntaron si este era una pequeña revelación de que el cantante estaba próximo a casarse con ella: “Cuando Charlie Chaplin decidió casarse con Ouna, 30 años menor. Él le dijo, cásate conmigo para enseñarte a vivir y enseñarme a morir. “Ella respondió, no Charlie, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y yo te enseñaré a ser joven hasta el final”.