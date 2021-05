Al parecer el hijo de Vicente Fernández se encuentra internado en un centro de rehabilitación

El supuesto compadre de Vicente Fernández Jr. dice que le pidió dinero prestado

Desde el pasado 12 de abril el también cantante no ha hecho publicaciones en su Instagram Vicente Fernández Jr rehabilitación. ¿Lo secuestraron? ¿Huyó del país? Fuertes rumores apuntan a que Vicente Fernández Jr. se encuentra en rehabilitación y otros aseguran que dejó el país por problemas con unos terrenos. En el programa Chisme no like dio a conocer que el hijo de Vicente Fernández presuntamente se encuentra en un centro se rehabilitación. En su programa, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que Vicente Fernández Jr. lleva 22 días en un centro de rehabilitación y por ese motivo no ha subido ninguna publicación en su cuenta de Instagram desde el pasado 12 de abril. Además aseguraron que ha pedido dinero para “gastarlo” con su novia Mariana. Pero además la periodista Ana María Alvarado dijo que el candidato del Partido Encuentro Social habría dejado México porque afirman tendría presuntos problemas con la Marina por problema de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta, Jalisco. Vicente Fernández Jr. rehabilitación: Hijo de ‘Chente sí pidió dinero’ Tras destapar dicha información, los conductores de Chisme no Like, entrevistaron Jaime García “El charro de Toluquilla”, quien actualmente es candidato a diputado para las próximas elecciones del 6 de junio y quien se ostentó como un amigo cercano a Vicente Fernández Jr. y a su familia. VER VIDEO AQUÍ “Él es mi compadre, está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos … Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, (aunque) soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí, pero a mí me lo pagó Correa, (la mano derecha de Vicente Fernández y quien se encarga de llevar el rancho)”, dijo en la charla.

Vicente Fernández Jr. rehabilitación: ¿Uso el dinero en su novia? Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa de YouTube, aseguraron tener conocimiento de que el dinero que le prestó el dijeron tener información de que el dinero que le prestó “El charro de Toluquilla” a Vicente Fernández Jr. se lo había gastado en “andar de arriba para abajo con su novia Mariana”. Al respecto, Jaime García dijo desconocer en qué utilizó su amigo amigo el dinero que él le prestó: “No, yo no sé para qué, ese es problema de él, yo lo quiero mucho y él sabrá sus cosas”. Dijo tanto Vicente como Mara Patricia Castañeda eran sus compadres de cariño.

Vicente Fernández Jr. rehabilitación: Le pagaron la deuda Sin ofrecer muchos detalles sobre la deuda que Vicente Fernández tenía con él, Jaime García “El charro de Toluquilla” confirmó que la misma fue saldada por Gerardo Fernández, que según Javier Ceriani, es el encargado de manejar la carrera del cantante, y que él se enteró de que su hermano debía dinero por Correa, mano derecha de “Chente”. “Yo le dije a Correa, y él intervino y le dijo a Gerardo y él me liquidó todo, que era no solo dinero mío sino de otras personas…”, recalcó Jaime García durante la entrevista que tuvo con los conductores del programa de Youtube Chisme no Like.

Vicente Fernández Jr. rehabilitación: Sí está siendo atendido Al preguntarse si era cierto que la familia de Vicente Fernández Jr. lo había internado en un centro de rehabilitación y que si conocía las razones, Jaime García aseguró que Fernández Jr. sí está siendo atendido, pero dijo desconocer el lugar y las condiciones. “No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo porque me dijo (Gerardo Fernández) que con un médico. Es su hijo, es su familia de ellos, lo tienen que cuidar, sus cosas de ellos yo no las sé… Vicente no es borracho ni es drogadicto, mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal…”.

Vicente Fernández Jr. rehabilitación: ‘Él está bien’ El candidato a diputado aseguró al programa de espectáculos: Son cosas normales, Vicente está bien, esos problemas todos los tienen”. La información de la supuesta internación de Fernández Jr. no ha sido confirmado por ningún miembro de su familia. Se recientemente se especuló que Vicente Fernández Jr. había terminado su relación con Mariana González, quien es conocida como la “Kim Kardashian mexicana”. Ambos eran muy asiduos a publicar en sus respectivas redes sociales todo sobre su relación, pero desde hace semanas ninguno ha publicado nada.

Hablan de un posible distanciamiento entre Vicente y Mariana Según publicó la página de Instagram Chamonic, Mariana no asistió a un acto de campaña de su hasta ahora pareja: “A mí no me crean, pero me dicen que Mariana y Vicente Jr. están distanciados, que no estuvo ayer apoyándola en su campaña ni se han visto juntos”, escribió en una publicación. “También pues Mariana compartió dos videos cantando unas canciones medio tristes y Vicente Jr. nada ha compartido. Cabe destacar que tampoco fueron a la fiesta del Potrillo, pero tiempo al tiempo”, agregó en la red social.

Niega haber terminado su relación con Vicente Fernández Jr. Ante la ola de rumores, la empresaria y modelo, Mariana González, salió a desmintir estas especulaciones y comentó la publicación asegurando que no se trataba de un rompimiento, y hasta habló de porqué no fue al cumpleaños de su cuñado Alejandro Fernández. “Hermosa, estamos súper bien… traemos agendas diferentes, diferentes municipios, y el día del cumple de Alejandro me tocó (ir a) Yahualica y a él otro. Salimos tarde, por eso no se asistió a lo de Alejandro, que lo visitamos ayer domingo”, aseguró la joven de 37 años. Además también según Infobae fue confirmada la versión de que ya abandonó el país, por su novia, Mariana González. Esto lo habría dicho al periodista Eliud Arce: “Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, dijo según el portal.

Le entran a la política Cabe recordar que hace unas meses, la pareja conformada por Vicente Fernández Jr. y Mariana González, anunciaron sus candidaturas a diputados en la próximas elecciones del 6 de junio que se celebrarán en Guadalajara, de acuerdo con la Agencia Efe. Fernández Jr. se postulará como candidato a este puesto en el estado de Jalisco y registrará su candidatura con el conservador Partido Encuentro Solidario (PES) para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá. Mientras que Mariana González, lo hará por el distrito 3, ubicado en Tepatitlán del estado de Morelos, de donde ella es originaria.

Buscan la confianza de la población En una rueda de prensa, el cantante aseguró que si es elegido trabajará en temas de “salud, seguridad y trabajo”, y que buscará ganarse la confianza de la población. “Lucharemos por ganarnos la confianza y la credibilidad al estar atendiendo a las personas que nos pidan ayuda”, dijo Fernández Jr. Esta es la segunda ocasión que el hijo mayor del llamado “Charro de Huentitán”, busca un puesto en la política ya que en 2017 se postuló como candidato independiente a la gubernatura, pero esta no prosperó debido a que no contó con las firmas mínimas requeridas por el órgano electoral en Jalisco.