¡Vicente Fernández Jr. aparece con nuevo look junto a su novia!

Vicente Fernández Jr. look: El hijo mayor de los Fernández, Vicente Fernández Jr., está estrenando un look de impacto desde la playa de Bora Bora, en donde estuvo recientemente con su novia de vacaciones. Recordemos que no ha pasado mucho desde la polémica con la bioserie de “El Último Rey”, en donde cuentan los ‘secretos’ del Charro de Huentitán y su familia.

Tras la lucha constante de Doña Cuquita, viuda de don Chente, de retirar la bioserie de la televisión, quien también dio mucho de que hablar fue Vicente Fernández Jr., quien en vez de ponerse de lado de su mamá, felicitó a Pablo Montero por su interpretación, así lo informó Infobae.

Vicente Fernández Jr., es uno de los hijos del ‘Hijo del Pueblo’, y aunque al principio se pensaba que se dedicaría a la música al igual que su padre, no debutó, y en cambio, decidió enfocarse en los negocios. A comparación de Alejandro, el si desarrolló una carrera musical bastante exitosa.

En estos días, Jr., anduvo de viaje por las playas de Bora Bora junto a su novia Mariana González, a quien no le ha ido muy bien, pues debido a que ha recibido muchas críticas, tanto Vicente como ella, tuvieron que desactivar los comentarios de Instagram para evitar el ‘hate’ constante. Vicente Jr., impactó con su look completamente rejuvenecido, y hasta se parece a su hermano Alejandro Fernández.