Su desaparición se hizo obvia después de que dejara de publicar en redes sociales desde abril Vicente Jr aclara secuestro. Uno de los hijos de Vicente Fernández que siempre ha estado causando polémica es Vicente Fernández Jr., quien acapara los medios de espectáculo a raíz de sus problemas con las mujeres con las que se relaciona y que casi siempre termina en divorcio o si no es por ese motivo, es por estar inmerso en la política y no aparecerse durante el periodo de campaña. Pero esta vez causó revuelo tras estar desaparecido una larga temporada en las redes sociales, para después ser difundido en los medios dentro de una clínica de rehabilitación, lo que ocasionó que muchos asumieran que probablemente se debía a una adicción del cantante hacia las drogas o el alcohol, cuestión que después de semanas fue negada por el mismo Vicente Fernández Jr. Vicente Jr aclara secuestro: La desaparición de Vicente El cantante comenzó a estar más activo en redes sociales desde que inició una relación con la influencer Mariana González, con la que tiene un noviazgo de más de un año y en diversas ocasiones han declarado que tiene pensando dar el 'sí' próximamente, aunque el hijo del Chente se encuentre en pleno divorcio. Así que para los usuarios fue extraño ver que de repente ya no subía contenido, ni por que estuviera en plenas elecciones para candidato en un municipio de Jalisco, ni mucho menos para hacer promoción de su nuevo sencillo, nada, parecía como si se hubiera esfumado de la tierra y no había quien supiera de su paradero, ni su novia y mucho menos sus padres sabían donde se encontraba. Por ello, sus seguidores en Instagram empezaron a preguntar que había pasado con Vicente.

Vicente Jr aclara secuestro: Los mandaban a buzón Pero sus seguidores no fueron los únicos preocupados por el cantante, varios de sus amigos cercanos al ver la conmoción que había creado que Fernández no apareciera intentaron contactarlo y dicen que su teléfono los mandaba de inmediato a buzón, lo cual causó más preocupación y las teorías empezaron a surgir. A tal punto, que cuándo se le preguntaba su novia sobre el paradero de Vicente Jr, ella contestaba que no sabía y que 'no le preguntaran', versión que desató una ola de rumores ante una posible ruptura, que días después fue negada por la 'influencer' diciendo que ellos estaba juntos todavía, pero sí, era cierto que la chica no tenía idea de dónde se había metido su novio.

Vicente Jr aclara secuestro: Celebró el Día del Padre Pero la preocupación cesó cuando salieron a la luz las imágenes de un Vicente Fernández Jr,, en compañía de sus hijos, celebrando y disfrutando de un singular 'Día del padre', pero lo que llamó la atención fue ver su aspecto avejentado y luciendo más cansado de lo normal, lo que de inmediato disparo otra vez los rumores sobre dónde había estado tanto tiempo. Le tacharon de 'descuidado' y que estaba cómo 'perdido', pero la situación empeoró cuando se filtraron un par de imágenes donde el señor estaba en un Centro de Rehabilitación y que por eso traía ese aspecto que lo hacía lucir mayor de lo que es, razón que llevó al cantante a hablar por primera vez de lo que había ocurrido realmente.

Vicente Jr aclara secuestro: La clínica de rehabilitación Al cantante no le quedó de otra que aceptar que había estado en una clínica que rehabilitación, pero mencionó a los medios que él no tenía ninguna adicción y que las cosas no eran como las estaban 'pintando' los medios de comunicación que filtraron las imágenes, sino que se trato de un asunto mucho más serio y que había sido contra su voluntad. Un secuestro, así fue como impactó a muchos en la entrevista que ofreció a TVyNovelas, donde además declaró que había sido en contra de su libertad y que no le deseaba a nadie que pasaran por un momento como ese en un lugar donde te privan de tu libertad: "Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, ¡gracias a Dios!", declaró a la revista mexicana.

No andaba muerto… andaba recluido En dicha entrevista dio seña de dónde se encontraba el lugar, el nombre y las vivencias que le tocó ‘soportar’ al ser ingresado a dicha clínica, donde permaneció 66 días y en ese tiempo no pudo comunicarse con su familia o novia, ya que sólo tenía permitido avisar a una persona y el uso de teléfonos era prohibido para los internos. “Sí estuve recluido. Pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar, ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí, en la Clínica 13 de febrero”, mencionó a la revista, para después aclarar que él no es apostador, no toma o bebé y mucho menos ha caído en drogas, así que la razón de su encierro es muy diferente a la que se piensa.

Un pésimo trato Su estancia por la clínica no fue muy buena, a tal punto de confesar que fue más un secuestro que un lugar para obtener ayuda, además de que las personas que lo asistían no se mostraban amables con él y cuando deseaba hablar con su familia se lo prohibían, esa fue una de las razones por las que su familia, amigos y pareja se encontraban preocupados. Pudo salir del lugar gracias a que sus padres intercedieron yendo por él hasta el lugar donde se encontraba la clínica ya que habían llegado al extremo de querer medicarlo y él se negaba fervientemente a que le dieran ese tipo de ‘tratamiento’, por lo que sólo deseaba poder escapar de lugar y estar nuevamente en la seguridad de su hogar. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO

Para él siempre será un secuestro su estadía en la clínica En aquella entrevista, aclaró que para él su estadía en la clínica de rehabilitación no había sido más que un secuestro, ya que él no fue por voluntad propia ni deseo quedarse más tiempo en el lugar que no le ofreció beneficios, sólo trajo malos ratos a su vida, pero agradece poder estar fuera del lugar y contar la experiencia por la que pasó. "Cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro", declaró al medio de espectáculos, asumiendo su postura sobre el tema donde él no estuvo de acuerdo con pasar más días en el lugar pero aún así tuvo que esperar los 66 días para que sus padres fueran a su rescate, lo cual fue la mejor decisión que llevaron a cabo.

Pero él se ingresó… Algo que llamó la atención fue que el cantante asumió que él fue quien se había 'anexado' a la clínica de rehabilitación, no lo llevaron sus padres, hermanos, hijos o su novia, él quiso entrar en el lugar y vivir la experiencia ya que podría 'entrar y salir' en el momento en que así lo solicitara, pero al pasar los días y ver que eso no sucedía cambió de opinión. "Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que yo quisiera, pero resultó que aplicaron tanto el reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas es de 90 días; yo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente salió e informó a Mariana, ella se preocupó, preguntó por mi y le dijeron que yo estaba intranquilo (…) ella informó a mis hijos, mis hijos a mis padres y así salí", comentó el cantante en entrevista.