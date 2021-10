Vicente Fernández Jr aclara si van a desconectar a su padre

“Estamos haciendo este en vivo porque en la sección de preguntas, cantidad y cantidad de preguntas me han hecho sobre la salud de mi padre. Son mentiras, son noticias de mala necesidad de estarlas sacando al público de decir cosas que no son”.

No sólo Adamari López, ahora Toni Costa presume su nueva figura (FOTO)

“Afortunadamente, está respondiendo muy bien a los tratamientos, no está sedado, conoce perfectamente bien, hasta ahorita no tiene ninguna complicación, pero dentro de lo que cabe, está respondiendo muy bien a su tratamiento”, compartió.

“Solamente les pedimos eso, nosotros como familia, sabemos el cariño que le tienen a mi padre y sabemos el apoyo y cariño que nos tienen a toda la familia y se los agradecemos en el alma, les mando un fuerte abrazo y ya les seguiré contestando las preguntas que me hicieron”, concluyó.

Para terminar con esta transmisión en vivo, Vicente Fernández Jr no quiso despedirse sin antes agradecer a todas las personas que están al pendiente de la salud de su padre: “No se crean de noticias que sacan los medios que, desgraciadamente, no son profesionales”.

Sus familiares han confirmado en anteriores ocasiones que el intérprete de Mujeres divinas no tiene movilidad: “Mueve la cabeza y el otro día movió un dedo”, contó su nieto Alex Fernández. A pesar de ello, los especialistas aseguran que está recuperándose e interactuando en la medida de lo posible.

Jaime Camil será Vicente Fernández en serie de Netflix

El actor Jaime Camil dará vida a Vicente Fernández en la bioserie que se realizará sobre El Charro de Huentitán. En Twitter, Camil confirmó el hecho y aseguró que, para él, Vicente Fernández es “el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana”.

“Interpretar a Vicente (Fernández) me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio”.