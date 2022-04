Otros temas en la placa son “La Barca”, “México Lindo y Querido”, “Luz de Luna”, “Se Me Olvidó Otra Vez” y “El Caballo de mi Padre”, entre muchas otras. Pero el premio del famoso cantante mexicano no fue lo que se robó la atención de esta gala.

La academia reconoció a ‘El Charro de Huentitán’ por el álbum ‘A mis 80’s’. Grabado en compañía de Francisco Javier Ramírez López, el disco, editado en 2020, se promovió con el sencillo “Ya No Insistas Corazón”, de acuerdo con lo publicado por Agencia Reforma.

El cantante de country, se preguntó por qué ‘Chente’ no fue a recibir el galardón. “Tampoco vino, pero enhorabuena… es un gran honor aunque no hayas podido asistir hoy”, dijo en la ceremonia dónde se pudieron escuchar algunas risas. El escándalo apenas empezaba.

“Lastima que estos artistas no tenga ni idea”

En redes sociales cientos de usuarios comenzaron a compartir el video donde el cantante bromeaba con la muerte de Vicente Fernández. Los seguidores del mexicano de inmediato mostraron su enojo por el comentario que tildaron “ofensivo” y una terrible broma.

“Increíble”, “Las acciones erradas que no tiene consecuencias se repiten”, “Lastima que estos artistas no tenga ni idea de lo que signifique”, fueron algunos de los comentarios que de inmediato aparecieron en las redes sociales. Pero no fueron los únicos, ya que muchos otros defendieron al presentador del premio.