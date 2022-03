Siguen los dimes y diretes tras el estreno de la bioserie de Vicente Fernández

Olga Wornat, autora del libro El último rey, asegura que los hijos del cantante no se hablan

¿Se odian a tal punto de haberse amenazado de muerte entre sí por dinero? ¿Será? En una entrevista que concedió al programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la periodista argentina Olga Wornat asegura que los hijos del cantante mexicano Vicente Fernández, quien murió en diciembre pasado, no se hablan. Un par de días después del estreno de la bioserie de El Charro Huentitán, la cual se inspira en el libro El último rey (biografía no autorizada), la reconocida escritora compartió reveladores detalles de esta famosa familia, la cual ha estado en boca de todos desde hace varias semanas. Olga Wornat no tuvo buena relación con Gerardo, hijo de Vicente Fernández A la pregunta de sí Gerardo Fernández, uno de los hijos de Vicente Fernández, en realidad es ‘el monstruo’ que ella retrata en su libro, y que también se muestra en la bioserie, Olga Wornat respondió que ella cree que nadie es “totalmente malo, ni totalmente bueno”, pero eso no sería todo lo que contestó. “No hay matices. Hay algunos que tienen más rasgos psicopáticos, quizás, y este es el caso de Gerardo. A Juan Gabriel lo agarró a cachazos, él anda siempre armado. Él le mintió a su padre, nunca le contó a su padre, ni Juan Gabriel tampoco le contó, pero se enteró un montón de gente del ambiente que no puedo mencionar”, dijo la periodista argentina.

Gerardo y Alejandro Fernández tuvieron “un problema grave” Y cuando nadie lo esperaba, Olga Wornat reveló que entre Gerardo y Alejandro Fernández hubo “un problema grave”, pues al parecer El Potrillo se dio cuenta que su hermano le había robado. En ese momento, Gustavo Adolfo Infante compartió una anécdota que deja en claro que entre los hijos de Vicente Fernández, al menos entre Gerardo y Alejandro, no existe una buena relación. “En este momento no se hablan entre los hermanos, no se dirigen la palabra. Alejandro casi no va al rancho y hacía tiempo que no iba. Acuérdate que Chente, él mismo decía en público: ‘Alejandro nunca viene, el único que está es Gerardo, el único que come conmigo’, pero la relación es pésima”, compartió Olga Wornat.

“Yo le tengo un gran respeto a Cuquita”, dice la periodista argentina de la esposa de Vicente Fernández Más adelante, se le hizo la observación a la periodista argentina que doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, a pesar de asegurar que no está sola en su enfrentamiento con Televisa por el estreno de la bioserie del cantante, da la impresión que no es así, pues simplemente en el video que se compartió en redes sociales, no aparece junto a sus hijos. “Yo le tengo un gran respeto a Cuquita y una gran consideración y la trato con esta consideración y con este respeto, y dentro de lo que significa el respeto, digamos, por una mujer que toda la vida ha estado sometida, porque así eran las cosas en aquel tiempo, con un enfoque de género, y lo que yo me propuse a sí misma visibilizarla y darle fuerza, hay que darle potencia y esa fue la idea, darle voz a Cuquita”.

Olga Wornat confirma que “los tres potrillos” no se llevan Ya para concluir con este tema, Olga Wornat confirmó que los tres hijos varones de Vicente Fernández simplemente no se llevan: “Yo me imaginé, porque se hablaba que iba a haber un video (refiriéndose a la publicación donde doña Cuquita se pronuncia en contra de la bioserie de su esposo), además lo anunciaron, donde iba a aparecer Cuquita con sus tres hijos”. “Ese era el sueño de Chente, la familia unida, y la veo sola y digo ¿dónde están los hijos? Los hijos no están, los hijos no se llevan, no se dirigen la palabra, hubo amenazas (de muerte) muy feas entre los hijos, aún viviendo Chente, esas cosas por ahí que yo supongo uno las dice en el fragor de una discusión, de un debate, pero generalmente se daba por dinero o por mentiras. Yo sentí mucha compasión por Vicente Fernández y por Cuquita”, finalizó la escritora (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Acusan intento de censura Olga Wornat, autora del libro en que se basa la serie El último rey: El hijo del pueblo, sobre la vida del cantante mexicano Vicente Fernández, alzó la voz y acusó de limitar la libertad de expresión, tras la resolución del Juzgado Décimo Civil para suspender su transmisión. Al final, la bioserie si se transmitió. “Tengo más de 35 años de profesión y once libros publicados, y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista”, señaló Wornat en un comunicado de prensa. “Quienes ahora intentan acotar la libertad de expresión para sentar así un gravísimo precedente en México, creo que lo hacen bajo oscuros intereses”.

“Un burdo intento de censura previa”: Olga Wornat La bioserie de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio, cuenta con los protagónicos de Pablo Montero, Iliana Fox y Angélica Aragón, quien en la trama interpreta a una versión ficticia de Wornat: “A través de innumerables y valiosos testimonios y entrevistas a amigos y familiares, conté al hombre que había detrás del ídolo”, señaló la escritora, en referencia a su texto, lanzado al mercado por Editorial Planeta en diciembre del año pasado. “Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de ‘marcas o derechos’. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa”, puntualiza la también periodista.

Bioserie de Vicente Fernández presume audiencia Las expectativas que generó el estreno de la serie El último rey: El hijo del pueblo, inspirada en la vida y carrera de Vicente Fernández alcanzó a más de 8 millones de espectadores, según Televisa. A dos días del estreno de la serie basada en la biografía no autorizada de El Charro de Huentitlán de la escritora Olga Wornat, el público favoreció a la historia con su preferencia. Tan sólo el primer día, confirmó la televisora, más de 8 millones de personas siguieron el arranque de la historia que abordó como foco central el sufrimiento de Vicente Fernández y su familia por el secuestro de su hijo Vicente Jr. en 1998. La serie que por ahora transmitirá 10 capítulos en su primera temporada, producida por Juan Osorio, mostrará los pasajes más trascendentes de la vida del ídolo mexicano, así como los sucesos críticos que afectaron su vida y la de sus seres queridos (Con información de Agencia Reforma).