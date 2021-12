Olga Wornat, autora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández, ofrece reveladora entrevista

La periodista asegura que Gerardo Fernández, hijo de Chente, es el ‘malo’ de la familia

“Para mí, Gerardo mandó a secuestrar a su hermano”, expresaron algunos usuarios Lo que se viene. La reconocida periodista argentina Olga Wornat, autora del libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández, ofrece reveladora entrevista donde asegura que Gerardo Fernández, hijo de Chente, es el ‘malo’ de la familia. Fue en el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante y que está disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, que la escritora no se guardó nada y habló sobre aspectos muy poco conocidos de la familia de El Charro de Huentitán. ¿Vicente Fernández estará enterado de la aparición de este libro? Antes de entrar de lleno con la entrevista, se mencionó, basándose en lo que se dice en este libro, que Gerardo y Vicente Fernández Jr son como ‘Caín y Abel’, además de que Gerardo se ha distinguido por ser el más ambicioso de los tres hermanos (contando a Alejandro), aparte que él estaría implicado en el supuesto internamiento de Vicente Jr en una clínica de rehabilitación. Por si fuera poco, en este libro, se dice que el hijo de Vicente Fernández tendría vínculos con el narcotraficante Nacho Coronel, lider del Cartel de Sinaloa, el cual asistía con frecuencia al restaurante de Los Tres Potrillos y a quien le vendía caballos, pues el capo gustaba de coleccionarlos.

¿Cómo surge la idea de hacer un libro sobre la vida de Vicente Fernández? “Quiero recalcar que yo viví casi 15 años en México y mi relación con México es súper estrecha. Yo viajo permanentemente a México, la última vez regresé en marzo del 2020 y me quedé encerrada en Argentina y ya no pude volver porque aquí la cuarentena fue muy dura”, expresó Olga Wornat. “Desde que era una niña me crié escuchando las canciones, no solo de Vicente Fernández, que fue posterior, sino de Pedro Infante, de Javier Solís, de José Alfredo Jiménez, de Miguel Aceves Mejía, es decir, toda la camada de cantantes de rancheras y de boleros rancheros de hombres y de mujeres”.

Tras la muerte de su madre, Olga Wornat decidió escribir un libro sobre Vicente Fernández “Yo viajé mucho a Guadalajara (ciudad donde radica el cantante) por este libro y también por trabajo, entonces, un día fui al barrio de San Juan de Dios y escucho entre los tianguis y los bodegones (la canción) Que te vaya bonito de Vicente Fernández y entré y me tomé un tequilita y me puse a llorar”. “Ahí tomé la decisión y dije: ‘esto lo tengo qué hacer (la biografía de El Charro de Huentitán) porque si no, no me lo voy a perdonar nunca’ y ahí fue donde tomé la decisión, junto con la Editorial Planeta, de hacer este libro mucho antes de que Vicente Fernández tuviera esa caída que lo mantiene en el hospital ahora en terapia intensiva”.

El secuestro de Vicente Jr estuvo a punto de provocar un quiebre en la vida de El Charro de Huentitán “El secuestro del hijo (Vicente Jr), según mi entender, es el episodio más traumático que casi provoca un quiebre en la vida de Vicente Fernández y no es para menos, por eso comencé con eso (su libro) y además me llevó un trabajo enorme reconstruir todo, fue el capítulo que más me costó”. “Según todos los testimonios, y tengo muchos testimonios, de adentro y de afuera, no solamente de amigos, de parientes, de músicos que compartieron con Vicente Fernández y que tuvieron controversias con Gerardo, yo no me imaginé encontrar a un Gerardo, o sea, yo creí que me iba a encontrar con la familia Ingalls, lo digo así quizás en un tono irónico, pero cuando entras al trasfondo de la dinastía, te das cuenta que hay cosas que no es una historia color de rosa”, compartió la periodista Olga Wornat.

“A Vicente Fernández nunca le importó el dinero”: Olga Wornat “(Vicente Fernández) es un hombre que fue muy generoso con sus amigos, con actores que estuvieron con él en películas que cuando estuvieron en ‘la mala’ los ayudó económicamente, llegaban las Navidades y esa casa era una montaña de regalos para todo el que viniera”. “Cuando yo me encuentro con Gerardo, primero yo tenía la información en Guadalajara y todas las personas que entrevisté me decían que debía de tener cuidado con él porque es peligroso y que no me iba a dejar acercar a su padre, que no me iba a dar entrevistas y que él controlaba todo”.

“(Gerardo Fernández) no ha hecho nada de su vida” Aún habría más de parte de la periodista Olga Wornat: “Comencé a hacer una investigación sin darle un capítulo, no le dí un capítulo porque evidentemente él no es tan importante, no es famoso y además no ha hecho nada en su vida para merecer un capítulo, me parecía muchísimo”. “Lo voy a contar de acuerdo a cada uno de los episodios que tuvo él desde las peleas con los hermanos, las manipulaciones con el propio Vicente al que le mentía, el manejo del dinero, el hacerse dueño de la marca ‘Vicente Fernández’. Yo entré al registro de propiedades de Estados Unidos y México y sí, cuando me decían que él era el dueño de todo, se queda con todo, la marca es la marca de un ídolo y genera dividendos, vivo o muerto”.

El hijo de Chente tenía nexos con el crimen organizado “(Gerardo Fernández) tenía nexos con el Cartel de Sinaloa y con el Cartel de los Valencia que hoy está ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación. Algunos periodistas de Jalisco me dijeron que lo que yo cuento ellos ya lo sabían, pero es difícil vivir en el mismo lugar donde está el señor (refiriéndose a Vicente Fernández)”. “De todo lo que yo publiqué, y quedaron cosas fuera, me hago cargo como siempre me hice cargo de todo lo que publiqué, es decir, el tiempo me dio la razón en algunos casos, que no voy a mencionar ahora porque ustedes lo conocen, el tiempo siempre me dio la razón, pero siempre puse la cara”.

¿La periodista buscó a Gerardo Fernández? “Por supuesto (que buscó al hijo de Vicente Fernández), es algo básico que yo aprendí en la escuela de periodismo y por poco me tira el teléfono, es una metáfora, pero fue muy violento conmigo y muy grosero y esto lo sabe Vicente Jr porque yo intercambié WhatsApps con Vicente Jr hasta hace tres días”. “A Vicente Jr yo lo traté con un cuidado inmenso porque es un hombre que ha tenido muchas dificultades en la vida para salir adelante después del secuestro, nunca hizo terapia, es como si viviera en una especie de estrés post traumático, tuvo muchos problemas en la vida”.

¿Qué quedó fuera de esta biografía no autorizada de Vicente Fernández? “Todas esas cosas que eran muy complicadas en cuanto a toda la familia, en cuanto a varios integrantes de la familia decidí dejarlas de lado porque no corresponde, si correspondería a un político que hace una fiesta tremenda en Los Pinos o en Palacio Nacional o en La Casa Rosada en mi país porque viven de la plata nuestra”. “Además, Vicente Fernández fue en su vida privada muy abierto y sin filtros, él reconocía que habia sido muy infiel, pero sí dejé mucha información afuera y ahora me sigue llegando información, porque a medida que sale el libro, hay gente que se anima a hablar y me escriben de todas partes, sobre todo de Jalisco” (Archivado como: Aseguran que Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, es el ‘malo’ de la familia).

Olga Wornat tuvo dudas de sacar este libro a la luz “No detuve la publicación del libro (tomando en cuenta el estado de salud del cantante), pero tuve dudas, lo que pasa es que estoy ya venía de antes de que don Vicente tuviera la caída en la casa, entonces lo hablamos con la editorial y decidimos publicarlo, por eso está en el epílogo, porque esto (el accidente) me agarra casi acabando el libro”. Por último, sobre el motivo por el que Gerardo y Alejandro Fernández se separaron, pues Gerardo le llevaba la carrera a su hermano, la periodista aseguró que fue porque le robaba dinero a El Potrillo y éste lo descubrió: “Eso fue lo que pasó, fue un escándalo, fue muy violenta la situación”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).