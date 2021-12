“Prefiero verte viuda que mal casada”: Vicente Fernández

“Ella (Alejandra) para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear’, la niña tenía 4 años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, expresó Vicente Fernández en una entrevista.

En esta misma charla, el cantante confesó que prefería que su hija se mantuviera alejada de las cámaras para que no la vieran solamente como “la hija de Vicente Fernández”: “Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada’”.