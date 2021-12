Vicente Fernández está grave, confirma su médico

Alejandro Fernández continuó con “Estuve”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Más no puedo”, “No lo beses”, entre otras. Y aunque en sus shows que ofreció antes de la pandemia, el cantante causó controversia dentro algunos colectivos feministas por cantar su éxito “Mátalas”, en esta ocasión la volvió a interpretar, no sin antes decir: “Está es la única forma que podemos faltarle al respeto a las mujeres y es con besos”.

Asegura que Vicente Fernández “no va a volver”

Una esposa muy enferma, una familia resquebrajada por diferencias irreconciliables entre sus integrantes y el “Charro de Huentitán” desahuciado en terapia intensiva son el colofón de “El Último Rey”, biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por Olga Wornat: “Lo ves ahí, desahuciado en un hospital de Guadalajara. Yo sé que ya no está aquí, o sea, no va a volver. Eso que dicen: ‘Interactúa con nosotros’, eso no es verdad, eso no es cierto, eso me lo ha dicho parte de la familia.

“Con hijos que no se hablan entre ellos, que se disputan una herencia incalculable… ay, ¡yo no quisiera eso ni por toda la plata del mundo!”, comentó en entrevista la escritora argentina, autora de biografías como “Menem: La Vida Privada (1999)”, “La Jefa” (sobre Martha Sahagún de Fox, 2003) y “Felipe, El Oscuro” (el ex Presidente Felipe Calderón, 2020), Wornat aclaró que lo que motivó su investigación fue su admiración por Chente y sus logros artísticos.